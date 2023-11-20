На внешнем треке будет складываться непростая для Украины ситуация, - Данилов

Геополитические процессы, события на Ближнем Востоке и угроза конфликтов на других точках планеты будут способствовать снижению внимания к войне РФ против Украины со стороны стран-партнеров. Киев это учитывает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова на Halifax International Security Forum.

По словам чиновника, украинская сторона "трезво оценивает мировые процессы".

"Мир находится в турбулентности. Происходит рост геополитической конкуренции между Вашингтоном и Пекином. Все чаще раздаются месседжи о новом мировом порядке, многополярном мире и т.п."- отмечает Данилов.

При этом секретарь СНБО усматривает в ситуации в широком смысле борьбу между демократией и тиранией.

"Россия представляет угрозу для Украины, Китай - основная угроза для США, а союз Китай-Россия-Иран - вызов для всего мира. Если не произойдут изменения в отношении Запада к России, изменения самой России, то через 15-20 лет мир ожидает новая "ось зла", в которую войдут не только КНДР, Китай, Иран и РФ, но и некоторые европейские страны", - предупреждает он.

Влияние на поддержку Украины и "усталость от войны"

Данилов констатировал, что события на Ближнем Востоке, внутриполитическая ситуация в США и других западных государствах оказывают влияние на поддержку Украины и предоставление помощи.

"Выходим из того, что на внешнем треке будет складываться непростая для Украины ситуация. Внимание к Украине может падать из-за прогнозируемых конфликтов на Ближнем Востоке, Балканах, Кавказе, Центральной Азии, вокруг Арктики и за владение ресурсами", - рассказал Данилов.

Чиновник прогнозирует, что на Западе будет чувствоваться "усталость от войны", однако при этом он подчеркивает необходимость "совместно работать над консолидацией союзников и партнеров по дальнейшей поддержке Украины".

"Переговорные" призывы

Секретарь СНБО также высказался о различных призывах приступить к переговорному процессу со страной-агрессором.

"Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами по обсуждению проблематики войны в Украине, прекращению огня и т.д." - сказал Данилов.

Он объясняет такие предложения "рудиментным страхом перед Россией", и подчеркивает, что бояться ее не следует, что и доказала Украина.

"Вместо этого со стороны демократического мира нужен "жесткий ответ", поскольку Россия понимает только язык силы. Говоря же о борьбе украинцев, как сказал президент Владимир Зеленский, - "Нельзя устать от борьбы за свою жизнь"", - резюмировал секретарь СНБО.

Переговоры Украины и РФ

Напомним, после начала широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины власти обеих стран проводили несколько раундов переговоров, но пока они - "на паузе".

Президент Владимир Зеленский и другие представители власти отмечали, что Украина не вернется за стол переговоров, пока РФ не выведет свои войска из нашей страны.

Недавно издание The Washington Post сообщило, что украинская и российская делегации обсуждают три вопроса: обмен пленными и телами погибших военных, судоходство в Черном море и возвращение депортированных украинских детей.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина не ведет с Россией никакие так называемые "тайные переговоры".

Добавим, что в начале ноября издание NBC News писало, что чиновники из США и ЕС начали непублично обсуждать с Украиной вопросы возможных переговоров с РФ.