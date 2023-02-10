Сосредоточится на топливном фронте. Кабмин уволил первого замглавы Минэкономики
Кабинет министров Украины уволил с должности первого заместителя Министра экономики Украины Кудина Дениса Игоревича.
Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на Telegram представителя Кабмина в ВР Тараса Мельничука.
Решение об увольнении было принято на заседании правительства в пятницу, 10 февраля.
Сам Кудина, на своей странице в Facebook , также отреагировал на увольнение с должности. Он заявил, что рад быть в команде Министерства экономики.
"Однозначно, это было самое напряженное время за все время моей карьеры. Тогда осенью 2021 года я даже не мог себе представить, что впоследствии целый год буду заниматься военной экономикой", - написал он.
Кроме этого Кудина заявил, что теперь сосредоточится на топливном фронте. Он отметил, что еще с первых дней полномасштабного вторжения России делал все, чтобы Украина была с топливом.
"Тогда мало кто верил, что такое вообще возможно, но Украина стала первой страной в Европе, которая полностью отказалась от горючего из РФ и Беларуси, это при том, что поставки с того направления имели абсолютное доминирование в структуре импорта", - написал он.
Также известно, что место первого замминистра экономики займет Алексей Соболев. Сейчас он занимает должность замминистра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. В 2015-2016 он был советником министра инфраструктуры Украины. А сейчас является директором ГП "Прозорро.Продажи".
Напомним, что государственный бюджет Украины хранит уже 17 млрд. гривен арестованных российских активов, которые запланировано направить на восстановление инфраструктуры страны.
На днях РБК-Украина сообщало, что правительство Украины назвало основные приоритеты программы быстрого обновления.
Недавно РБК-Украина сообщало, что экономика Украины по итогам 2022 года сократилась более чем на 35% из-за полномасштабного российского вторжения. Ежемесячный дефицит бюджета страны оценивается в 5 млрд. долларов.
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