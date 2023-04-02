"Заря" уверенно одолела "Рух" и ворвалась в чемпионскую борьбу в Премьер-лиге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 19-й тур

"Заря" – "Рух" – 3:0

Голы: Булеца, 18 (пенальти), Русин, 64, Погорелый, 86

Со стартовых минут луганчане взяли инициативу к своим ногам. Натиск "Зари" привел к ошибке обороны львовян – Слюбик сфолил против Дришлюка и "привез" пенальти в собственные ворота. Одиннадцатиметровый четко исполнил Булеца, разведя мяч и Панькива по разным углам.

До перерыва у номинальных хозяев были только полумоменты, чтобы забить во второй раз. Тот же Мишнев не смог акцентированно пробить после перспективного прострела Русина. Удар Дришлюка из штрафного заблокировал кто-то из защитников. В свою очередь рикошет после выстрела Батагова сыграл за "Рух".

Под контролем "Зари" стартовал и второй тайм. В конце концов, территориальная инициатива привела ко второму забитому мячу на 64-й минуте. Джокером луганцев стал Вантух, который перед этим вышел на замену и вырезал передачу во вратарскую, где Русин сыграл на опережение и переправил мяч в сетку.

Добила же львовян "Заря" на 86-й в контратаке. Снова на ведущих ролях оказались подопечные Патрика ван Леувена, появившиеся со скамейки запасных. Снурницын разыграл комбинацию с Вантухом и прострелил на Погорелого, а тот в одно касание переиграл голкипера.

Благодаря уверенной победе "Заря" закрепилась на 3-й строчке УПЛ. Теперь в активе команды 40 очков. От "Шахтера" луганчане отстают на три пункта, а от "Днепра-1" – на два.