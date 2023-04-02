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"Зоря" впевнено здолала "Рух" і ввірвалася до чемпіонської боротьби в Прем'єр-лізі

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Київ, Неділя 02 квітня 2023 17:14
"Зоря" впевнено здолала "Рух" і ввірвалася до чемпіонської боротьби в Прем'єр-лізі Фото: "Зоря" виявилася сильнішою за львів'ян (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Перемогою з великим рахунком луганської "Зорі" завершилася зустріч із львівським "Рухом" у 19-му турі чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 19-й тур

"Зоря" – "Рух" – 3:0

Голи: Булеца, 18 (пенальті), Русин, 64, Погорілий, 86

Зі стартових хвилин луганці взяли ініціативу до своїх ніг. Натиск "Зорі" таки призвів до помилки оборони львів'ян – Слюбик сфолив проти Дришлюка та "привіз" пенальті у власні ворота. Одинадцятиметровий чітко виконав Булеца, розвівши м'яч і Паньківа по різних кутах.

До перерви номінальні господарі мали лише напівнагоди, щоб забити вдруге. Той же Мишньов не зміг акцентовано пробити після перспективного прострілу Русина. Удар Дришлюка зі штрафного заблокував хтось із оборонців. Натомість рикошет після пострілу Батагова зіграв за "Рух".

Під контролем "Зорі" стартував і другий тайм. Зрештою, територіальна ініціатива призвела до другого забитого м'яча на 64-й хвилині. Джокером луганців став Вантух, який за кілька хвилин до того вийшов на заміну та вирізав передачу до воротарського, де Русин зіграв на випередження і переправив м'яч у сітку.

Добила ж львів'ян "Зоря" на 86-й у контратаці. Знову на провідних ролях опинилися підопічні Патріка ван Леувена, які з'явилися з лави запасних. Снурніцин розіграв комбінацію з Вантухом і прострілив на Погорілого, а той в один дотик переграв голкіпера.

Завдяки впевненій перемозі "Зоря" закріпилася на 3-й сходинці УПЛ. Тепер в активі команди 40 очок. Від "Шахтаря" луганці відстають на три пункти, а від "Дніпра-1" – на два.

До слова, раніше "Динамо" здолало "Львів" на виїзді з голами Ваната та Раміреса.

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