Украина с "валидолом" обыграла сборную Мальты в квалификации к Евро-2024

Сборная Украины одержала волевую победу над национальной командой Мальты в отборочном турнире перед чемпионатом Европы 2024 года.

Евро-2024, квалификация, группа C, 8-й тур

Мальта – Украина – 1:3

Голы: П. Мбонг, 12 – Камензули, 38 (автогол), Довбик, 43 (пенальти), Мудрик, 85

С первых минут островитяне удивили активным прессингом. Фактически хозяева попытались отразить подход украинской команды. Как следствие, на каждое действие "сине-желтых" мальтийцы находили ответ – и в атаке, и в обороне.

Еще труднее задача победить для подопечных Сергея Реброва стала на 12-й минуте. Нвоко закинул вперед на Пола Мбонга, который оторвался и вышел на свидание с Трубиным. Удар под опорную ногу голкипера стал голевым – 1:0.

Сборная Украины попыталась поднять темп поединка. "Сине-желтые" вроде бы и владели инициативой, но действовали нервно. К счастью, островитяне новыми возможностями выбежать в контратаку не воспользовались. Зато украинцы упустили момент на 36-й, когда Мудрик не смог переиграть кипера.

Зато две минуты спустя помог украинской команде Камензули. Судаков из пределов штрафной не удачно то ли пробил, то ли прострелил и мяч шел мимо ворот. Однако защитник сборной Мальты решил сыграть в подкате и срезал сферу за линию владений Бонелло.

А на 43-й Украина оказалась впереди. Принесла плоды неутомимость Мудрика. В этот раз вингер "Челси" влетел в штрафную зону хозяев и заставил Джозефа Мбонга сфолить на себе. Пенальти взялся исполнить Довбик и уверенным выстрелом пробил голкипера – 1:2!

Мальтийцы, однако, сдаваться и не думали. Моменты сравнять счет у острова были и до, и после перерыва. К примеру, Гилломье классным выстрелом из-за пределов штрафной проверил на прочность перекладину. С ударом же Нвоко под штангу справился Трубин.

Не сбавила обороты во второй половине и команда Реброва. "Сине-желтые" то и дело искали шанс увеличить собственное преимущество над неудобным соперником. Самым активным в составе гостей был тот же Мудрик.

В конце концов взрывной вингер свой случай нашел. На 85-й минуте он получил мяч на родном фланге и хрестоматийно сместился в центр. Там украинец сопротивления не встретил и роскошным ударом снял паутину с дальнего угла ворот Мальты – 1:3 в итоге.