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Призер УПЛ потерпел поражение после завершения чемпионата: как это возможно

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Киев, Пятница 23 июня 2023 11:13
Призер УПЛ потерпел поражение после завершения чемпионата: как это возможно Фото: Старание Назария Русина (на переднем плане) оказались тщетными (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола наказала луганскую "Зарю" за участие в матче 30-го тура против закарпатского "Миная" незаявленного футболиста. Третья команда украинской Премьер-лига потерпела техническое поражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел инцидент в финальном туре чемпионата Украины. Тогда под занавес поединка тренерский штаб "Зари" выпустил на поле Дмитрия Мишнева.

Появление хавбека на замену стало неожиданностью. Мишнев не попал в рапорт арбитра встречи в статусе заявленного игрока. Как оказалось, администратор луганцев допустил ошибку при составлении протокола и не внес украинца в заявку.

Как следствие, КДК ассоциации засчитал "Заре" техническое поражение со счетом 0:3. Команда Патрика ван Леувена потеряла три пункта, а нападающий Назарий Русин – оформленный в ворота закарпатцев дубль. "Минай" же набрал дополнительные 3 очка и поднялся на 8-е итоговое место.

Техническое поражение, однако, не изменило положение "Зари". Луганчане остались на третьей строчке в турнирной таблице. В новом сезоне бронзовый призер УПЛ сыграет в квалификации Лиги Европы.

К слову, ранее вспомнили путь Черкасс в украинскую Премьер-лигу в течение трех десятилетий.

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