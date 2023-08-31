"Заря" – "Славия" Прага: где смотреть и прогноз на матч Лиги Европы

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина .

Матч "Заря" – "Славия" Прага состоится 31 августа в польском Люблине. Поединок примет стадион "Арена Люблин". Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00.

Где смотреть матч "Заря" – "Славия" Прага

Болельщики получат доступ к трансляции в цифровом вещании T2. Второй матч луганцев в Лиге Европы в этом году покажут на телеканале УНИАН. Также трансляция будет доступна на YouTube-канале Football Hub. До и после встречи в эфире будут аналитические студии, а посмотреть матч можно будет прямо в этой новости.

Прогноз букмекеров на матч "Заря" – "Славия" Прага

Специалисты конторы Favbet снова выбрали пражан безусловным фаворитом поединка. На победу чешского гранда можно поставить со скромным коэффициентом 1,42. Потенциальная победа луганцев оценили баллом 8,10. Даже ничья более вероятна – кэф 5,00.

Смелая ставка на минимальную победу "Зари" увеличит выигрыш в 20 раз. Персональные фанаты Эдуардо Герреро рассмотрят вариант с голом любимца с перспективным коэффициентом 6,00. Заложиться на голы обеих команд в каждом из таймов можно с кэфом 11,50.

Ориентировочные составы на матч "Заря" – "Славия" Прага

"Заря": Турбаевский – Кирюханцев, Джордан, Снурницын, Вантух – Дришлюк, Батагов, Мышнев – В. Волошин, Антюх – Герреро

"Славия" Прага: Коларж – Масопуст, Огбу, Голеш, Провод – Зафейрис, Дорли – Шранц, Лингр, Юречка – ван Бюрен

Выездное поражение значительно снизило шансы "Зари" на общий успех. Впрочем, даже на вылете из Лиги Европы путь луганцев в еврокубках сезона 2023/24 не завершится. Они сыграют на групповом этапе Лиги конференций.