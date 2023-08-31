ua en ru
Чт, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Зоря" – "Славія" Прага: де дивитися і прогноз на матч Ліги Європи

Люблін, Четвер 31 серпня 2023 12:00
UA EN RU
"Зоря" – "Славія" Прага: де дивитися і прогноз на матч Ліги Європи Фото: Луганський колектив програв поєдинок у Празі (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорців

У матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Європи 2023/24 луганська "Зоря" прийме "Славію" з Праги.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.

Матч "Зоря" – "Славія" Прага відбудеться 31 серпня в польському Любліні. Поєдинок прийме стадіон "Арена Люблін". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 20:00.

Де дивитися матч "Зоря" – "Славія" Прага

Уболівальники матимуть доступ до трансляції у цифровому мовленні T2. Другий матч луганців у Лізі Європи цьогоріч покажуть на телеканалі УНІАН. Також трансляція буде доступна на YouTube-каналі Football Hub. До та після зустрічі в ефірі будуть аналітичні студії, а переглянути матч можна буде безпосередньо в цій новині.

Прогноз букмекерів на матч "Зоря" – "Славія" Прага

Фахівці контори Favbet знову обрали пражан безумовним фаворитом поєдинку. На перемогу чеського гранда можна поставити зі скромним коефіцієнтом 1,42. Натомість потенційна звитяга луганців оцінили балом 8,10. Навіть нічия вірогідніша – кеф 5,00.

Смілива ставка на мінімальну перемогу "Зорі" збільшить виграш у 20 разів. Персональні фанати Едуардо Герреро розглянуть варіант із голом свого улюбленця з перспективним коефіцієнтом 6,00. Закластися на голи обох команд у кожному з таймів можна з кефом 11,50.

&quot;Зоря&quot; – &quot;Славія&quot; Прага: де дивитися і прогноз на матч Ліги Європи

Орієнтовні склади на матч "Зоря" – "Славія" Прага

"Зоря": Турбаєвський – Кирюханцев, Джордан, Снурніцин, Вантух – Дришлюк, Батагов, Мишньов – В. Волошин, Антюх – Герреро

"Славія" Прага: Коларж – Масопуст, Огбу, Голеш, Провод – Зафейріс, Дорлі – Шранц, Лінгр, Юречка – ван Бюрен

Виїзна поразка значно зменшила шанси "Зорі" на загальний успіх. Утім, навіть на вильоті з Ліги Європи шлях луганців у єврокубках сезону 2023/24 не завершиться. Тоді вони зіграють на груповому етапі Ліги конференцій.

До слова, раніше "Шахтар" отримав потенційних суперників на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ліга Європи Заря
NEWS
В ЗСУ підтвердили авіакатастрофу на Донбасі: розбилися два українські Мі-8
В ЗСУ підтвердили авіакатастрофу на Донбасі: розбилися два українські Мі-8
DAILY
Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони