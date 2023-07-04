"Заря" назначила нового тренера вместо "бронзового" ван Леувена

Сербский специалист Ненад Лалатович стал новым наставником луганской "Зари". Он сменил на тренерском мостике команды Патрика ван Леувена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook клуба .

45-летний балканец вступил в должность, которая стала вакантной после перехода нидерландца в донецкий "Шахтер". Новый тренер луганчан выступал в чемпионате Украины в годы игровой карьеры.

Лалатович перебрался в "Зарю" с родины. Последние полгода он тренировал "Младость". Во главе команды из Войводины тренер проиграл всего дважды, но не спас от вылета из сербской Суперлиги. Ранее Лалатович возглавлял "Раднички", "Борац", "Аль-Батин", "Войводину", Сербию U-21, "Чукарички", Сербию U-20, "Црвену Звезду" и другие серские команды. Наибольший успех – Кубок Сербии 2018/19 с "Войводиной".

В 2003-2005 гг. серб пребывал на контракте с донецким "Шахтером". Однако закрепиться в рядах отечественного гранда так и не сумел – 24 матча во всех турнирах, 1 гол. "Горняки" сначала отдали защитника в аренду немецкому "Вольфсбургу", а впоследствии отпустили свободным агентом в сербский "Земун".

"Заря" в 2023 году

Луганский коллектив с ван Леувеном во главе завоевал бронзовые медали УПЛ 2022/23. Команда до последнего сражалась за место в квалификации Лиги чемпионов, но уступила "Днепру-1" по набранным очкам.

30 июня "Заря" уехала на тренировочные сборы в Польшу. К новому сезону луганчане готовятся в Люблине. На 4 июля назначен первый спарринг команды – против "Ресовии" из Жешува.

Чемпионат Украины начнется 29 июля. В августе "Заря" будет соревноваться в плей-офф квалификации Лиги Европы. В случае победы в двухматчевом противостоянии (24 августа и 31 августа) луганчане сыграют в групповом этапе турнира, в случае поражения – попадут в группу Лиги конференций. Жеребьевка назначена на 7 августа.