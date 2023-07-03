"Шахтер" определился с новым тренером: кто будет тренировать чемпионов Украины

Нидерландский специалист Патрик ван Леувен занял вакантную должность наставника донецкого "Шахтера". В прошлом сезоне он работал во главе луганской "Зари".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

53-летний тренер возглавил "горняков" перед новым сезоном. На мостике отечественного гранда он заменил Игора Йовичевича.

Ван Леувен перебрался в "Шахтер" из рядов "Зари". В предыдущем сезоне он привел луганчан к бронзовым наградам чемпионата Украины. "Заря" нидерландца до последнего претендовала на место в квалификации Лиги чемпионов, но уступила по набранным очкам "Днепру-1".

В летописи "горняков" ван Леувен стал 36-м тренером. В новейшей истории команды нидерландский специалист – 9-й иностранец во главе "Шахтера". Контракт с дончанами он заключил до июня 2025 года.

Кто такой Патрик ван Леувен

Уроженец Ассена, после непродолжительной игровой карьеры избрал путь функционера. Был координатором роттердамской академии "Фейеноорда" в 2000-2006 гг.

В 2007 году впервые оказался в "Шахтере". В течение семи лет нидерландец руководил молодежным сектором клуба в статусе координатора и директора академии. Позже был спортивным директором алматинского "Кайрата" и "Маккаби" из Тель-Авива.

В 2020-2021 гг. был и. о. главного тренера израильского гранда, а затем полноценно возглавил "Маккаби". Завоевал с тельавивцами Кубок Израиля, а перед сезоном 2022/23 стал главным тренером "Зари".