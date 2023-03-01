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"Шахтер" объявил о трансфере хавбека экзотической сборной

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Львов, Среда 01 марта 2023 16:29
"Шахтер" объявил о трансфере хавбека экзотической сборной Фото: Хусрав Тоиров с Дарио Срной (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник молодежной сборной Таджикистана Хусрав Тоиров перебрался в ряды донецкого "Шахтера" из казахского "Атырау".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

18-летний левый хавбек стал очередным новичком "горняков" в зимнее трансферное окно. Ранее отечественный гранд подписал защитников Гочолейшвили и Ракицкого, форварда Келси и вратаря Ризныка.

Тоиров заключил с "Шахтером" контракт на 5 лет. Воспитанник "Локомотива-Памира" из Душанбе дебютировал в первой команде в 15-летнем возрасте. Впоследствии оказался в столичном "Динамо". В августе прошлого года перебрался в чемпионат Казахстана.

В составе тамошнего "Атырау" провел 11 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 результативные передачи. Осенью 2022 года Тоиров дебютировал в составе молодежной сборной Таджикистана. В составе команды U-20 провел пять поединков. Раньше играл в сборной U-17.

Накануне "Шахтер" одержал победу над "Минаем" в перенесенном матче Премьер-лиги. Дубль в составе "горняков" оформил Сикан. Еще по голу в свой актив записали Степаненко и Судаков.

К слову, ранее вспомнили тренеров-совместителей в истории сборной Украины во главе с Лобановским.

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