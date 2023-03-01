"Шахтер" объявил о трансфере хавбека экзотической сборной

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

18-летний левый хавбек стал очередным новичком "горняков" в зимнее трансферное окно. Ранее отечественный гранд подписал защитников Гочолейшвили и Ракицкого, форварда Келси и вратаря Ризныка.

Тоиров заключил с "Шахтером" контракт на 5 лет. Воспитанник "Локомотива-Памира" из Душанбе дебютировал в первой команде в 15-летнем возрасте. Впоследствии оказался в столичном "Динамо". В августе прошлого года перебрался в чемпионат Казахстана.

В составе тамошнего "Атырау" провел 11 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 результативные передачи. Осенью 2022 года Тоиров дебютировал в составе молодежной сборной Таджикистана. В составе команды U-20 провел пять поединков. Раньше играл в сборной U-17.

Накануне "Шахтер" одержал победу над "Минаем" в перенесенном матче Премьер-лиги. Дубль в составе "горняков" оформил Сикан. Еще по голу в свой актив записали Степаненко и Судаков.