"Заря" с голами в финальные минуты дожала "Металлист" в матче УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 11-й тур

"Заря" – "Металлист" – 3:2

Голы: Чурко, 72, Мишнев, 89, Шахов, 90+3 – Подлепенец, 58, Панасенко, 74

С первых минут луганчане взяли мяч под свой контроль. В такой ситуации долго ждать опасности не пришлось. Уже на 5-й минуте Чурко подстерег отскок, но с правого края штрафной попал в голкипера.

Впоследствии хавбек создал возможность для партнера – Имереков должен был замыкать перспективный навес с углового, однако акцентированно пробить не сумел. В свою очередь Русин на 20-й после фланговой подачи пробил головой рядом со стойкой.

Давление "Зари" было настолько мощным, что для харьковчан подвигом выглядел переход центральной линии. Тем не менее, номинальные гости сумели сберечь "нули" на табло до перерыва. Хотя размочить счет мог Батагов, но из центра штрафной на подборе пробил в Костыка.

Еще жарче стало на старте второй половины. Неутомимый Чурко со штрафного подкрутил мяч в перекладину. В ответ "Металлист" организовал выпад с ударом Танковского, с которым, однако, справился Мацапура.

Вдруг гости неожиданно повели в счете. Бражко ошибся на фланге и спровоцировал врывание Подлепенца в штрафную зону, где его завалил Имереков – пенальти. Сам пострадавший взялся исполнять одиннадцатиметровый и уверенно пробил под штангу.

На 70-й минуте "Металлист" едва не удвоил преимущество, но Рязанцев после прохода Танковского не попал в створ. Расплата была почти мгновенной. Через две минуты забила "Заря" – Хлань подал с правого фланга во вратарскую, где ближнюю стойку замкнул Чурко!

Правда, счастье луганчан было недолгим. Прошло еще две минуты, и харьковчане снова вырвались вперед. Гол гости создали фактически из ничего: Демченко из центрального круга отдал передачу Панасенко, а тот без лишних раздумий пробил в девятку с дальней дистанции – 1:2!

Время отыграться у луганцев оставалось, поэтому они прибавили в активности. Вот мяч опустился на сетку сверху после удара Бражко. А на 89-й "Заря" таки сравняла счет – Романюк пропустил на Мышнева сброс с левого фланга, а тот точно пробил в угол.

Но это еще не конец. На третьей добавленной арбитром минуте успех хозяевам принес стандарт. Данченко подал угловой, после которого пробил Батагов, а в ворота мяч подправил Шахов – 3:2! Благодаря этой победе "Заря" по крайней мере временно обошла "Шахтер" в таблице УПЛ и идет второй.