УПЛ: "Ворскла" минимально одолела "Львов" на старте тура

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 11-й тур

"Ворскла" – "Львов" – 1:0

Гол: Кравец, 53

Нереализованный пенальти: Юрченко, 43 (В)

Активнее матч начали полтавчане, но "горожане" сумели быстро погасить атакующий пыл номинальных хозяев. Более того, активный прессинг "Львова" заставил "Ворсклу" отойти на свою половину поля и строить атаки от собственных ворот.

Как следствие, ждать первого опасного момента пришлось до 12-й минуты. Да и он стал лишь полувозможностью – Кравец прорвался левым флангом и переадресовал мяч в штрафную, а оттуда Олейник нанес удар значительно выше ворот.

Далее команды взяли паузу фактически до конца тайма. Лишь на 42-й минуте со "сна" соперников вернул Марлисон. Бразилец врывался в открытую зону и упал в борьбе с защитником "Львова" – пенальти. К отметке подошел Юрченко, но переиграть Ильющенкова с отметки не смог. Кипер еще и добивание Сефери ликвидировал!

На вторые 45 минут полтавчане вышли настроенными поквитаться за неудачный финиш первой половины. Удалось быстро. На 53-й Зайков после углового с дальней стойки сбросил мяч на линию вратарской, и совершенно свободный Кравец головой обыграл голкипера.

"Львов" ответил вскоре своим моментом. Это Грисьо с правого фланга перспективно простреливал в штрафную зону "Ворсклы", однако Ныч так и не смог нанести акцентированный удар в направлении ворот Ризныка. Упустили еще одну возможность и хозяева: Олейник классно бил в касание после паса Пердуты, но Ильющенков отбил мяч с верхнего угла.

В конце концов изменить цифры на табло не сумели ни "Ворскла", ни "Львов". Благодаря победе полтавчане обошли (по крайней мере временно) киевское "Динамо" в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 14 очков. "Горожане" остались в зоне переходных матчей (6 пунктов).