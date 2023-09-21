"Заря" – "Гент": где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

Матч "Заря" – "Гент" состоится в польском Люблине 21 сентября. Поединок примет стадион "Арена Люблин". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч "Заря" – "Гент"

У болельщиков не будет доступа к трансляции в цифровом вещании T2. Все матчи основной сетки еврокубков показывают на платформе MEGOGO. Также трансляция будет доступна абонентам Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. Комментировать матч будет Виталий Кравченко.

Прогноз букмекеров на матч "Заря" – "Гент"

Специалисты конторы Favbet выбрали "буйволов" однозначным фаворитом поединка. На победу бельгийцев принимают ставки со скромным коэффициентом 1,46. В свою очередь на победу луганской команды выставили балл 8,20. Ничья почти вдвое вероятнее – кэф 5,00.

Любители острых ощущений могут заложиться на конкретный счет. К примеру, неплохой вариант с нулевой ничьей букмекеры предложили с перспективным коэффициентом 11,00. Персональные же фанаты Дениса Антюха (2 мяча в сезоне 2023/24) рассмотрят ставку с голом своего любимца за солидные 6,00.

Ориентировочные составы на матч "Заря" – "Гент"

"Заря": Турбаевский – Кирюханцев, Жордан, Снурницын, Вантух – Яцык, Мышнев – Антюх, В. Волошин, Алефиренко – Герреро

"Гент": Нарди – Кандус, Ватанабе, Торунарига – Самуаз, Де Сарт, Хюльсагер, Кумс, Браун – Гифт, Куйперс

Обе команды имеют кадровые потери. В лазарете "Зари" оказались двое защитников – Бутко и Батагов. В свою очередь наставник "Гента" Хейн Ванхазебрук вынужден обойтись без защитника Фортуны и опытного форварда Депуатра.