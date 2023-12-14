"Заря" – "Брейдаблик": где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина .

Матч "Заря" – "Брейдаблик" состоится в польском Люблине 14 декабря. Поединок примет стадион "Арена Люблин". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч "Заря" – "Брейдаблик"

У болельщиков не будет доступа к трансляции в цифровом вещании T2. Все матчи основной сетки еврокубков показывают на платформе MEGOGO. Необходимы подписки "Максимальная" или "Спорт". Также трансляция будет доступна абонентам Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол.

Прогноз букмекеров на матч "Заря" – "Брейдаблик"

Специалисты конторы Favbet определили команду Юрия Коваля безусловным фаворитом поединка. На победу бронзового призера УПЛ выставили низкий коэффициент 1,75. Зато вероятный успех "зеленых" оценили баллом 4,85. Даже вероятность ничьей несколько выше – кэф 4,05.

Любители пощекотать нервы могут заложиться на минимальную победу "Зари" с перспективным коэффициентом 9,40. Персональные фанаты Эдуардо Герреро рассмотрят вариант с минимум дублем своего любимца с кэфом 6,50. Смелая ставка на удаление в одной из команд увеличит выигрыш в 5 раз.

Ориентировочные составы на матч "Заря" – "Брейдаблик"

"Заря": Турбаевский – Кирюханцев, Жордан, Батагов, Снурницын – Мичин, Чурко – Антюх, Нагнойный, Алефиренко – Герреро

"Брейдаблик": А. Эйнарссон – Гуннлаугссон, Маргейрссон, Муминович, Еоман – В. Эйнарссон, Сигурйонссон, Лудвикссон – Сванторссон, Стейндорссон, Ингварссон

У обеих команд нет турнирной мотивации. Любой итоговый результат оставит "Зарю" на третьей строчке, а "Брейдаблик" – на 4-й позиции. Луганчане в данный момент имеют в активе 4 очка. Исландский же коллектив зачетных пунктов еще не набирал.