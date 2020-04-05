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У Нью-Йорк введуть військових для допомоги в боротьбі з коронавірусом

Новини » Коронавірус     05.04.2020 - 05:22
У Нью-Йорк введуть військових для допомоги в боротьбі з коронавірусом
Ілюстративне фото (news.cn)

Трамп розпорядився відправити в Нью-Йорк тисячу військовослужбовців

США направлять додатково тисячі військових для допомоги штатам боротьбі з коронавірусом COVID-19. Про це заявив на брифінгу в Білому домі президент США Дональд Трамп.

За його словами, це будуть тисячі військовослужбовців і військових медиків.

"Ми збираємося виділити додатково значна кількість військовослужбовців для допомоги штатам. Це будуть тисячі і тисячі військовослужбовців, військових медиків, професіоналів", - сказав Трамп.

"Я можу проінформувати також про те, що моїм розпорядженням тисячу військовослужбовців буде спрямована в місто Нью-Йорк для надання допомоги там, де вона потрібна більше всього", - додав він.

Трамп зазначив, що це підкріплення "скоро отримає" інформацію про строки та місце дислокації.

"Вони відправляться на війну, на бій, до якого не були належно підготовлені", - заявив президент США.

Нагадаємо, число жертв коронавіруса COVID-19 в США становить 8100 осіб.

За словами президента США Дональда Трампа, що в США протягом наступних двох тижнів слід очікувати великої кількості смертей від коронавірусу. За словами координатора Білого дому по боротьбі з поширенням коронавірусу Дебори Біркс, кількість заражених COVID-19 в Детройті, Нью-Йорку і штаті Луїзіана може досягти піку через тиждень.

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