ЄС починає в Україні проект з реабілітації сховищ радіовідходів поблизу п'яти міст

Фото: сховище радіовідходів (facebook.com/bezrao)

Йдеться про сховища радіоактивних відходів біля Києва, Харкова, Дніпра, Львова й Одеси

В Україні розпочався проект Євросоюзу щодо підтримки та підвищення безпеки сховищ радіоактивних відходів поблизу п'яти найбільших міст. Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі представництва ЄС в Україні.

Зокрема, у рамках проекту, ЄС планує провести комплексну оцінку безпеки майданчиків з радіоактивними відходами, які експлуатує Державна корпорація "УкрДО Радон" (спеціалізується на транспортування та зберіганні радіоактивних відходів, - ред.). Обсяг фінансування проекту - 1,4 млн євро, а розрахований він на три роки.

"Проект сприятиме підвищенню безпеки та подальшій реабілітації сховищ радіоактивних відходів, розташованих поблизу міст Києва, Харкова, Дніпра, Львова й Одеси. Під час проекту буде здійснено переоцінку безпеки старих сховищ радіоактивних відходів, розроблено технічні рішення для реабілітації найбільш проблематичних із них", - зазначили в представництві ЄС.

Як ззаначив Олег Насвіт, перший заступник Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження, радянські сховища радіоактивних відходів створювались поблизу густонаселених територій, що неприйнятно згідно сьогоднішніх стандартів безпеки.

"Цей проект кладе практичний початок роботам з проектування процесу реабілітації таких сховищ і переміщення відходів до Чорнобильської зони відчуження для безпечного захоронення", - підкреслив Насвіт.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 10 жовтня прийняв рішення про внесення змін до порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для підтримки у безпечному стані енергоблоків Чорнобильської АЕС та обʼєкта "Укриття”.

Додамо, у січні минулого року у Житомирській області було ліквідовано могильник радіоактивних відходів.