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Зоною ризикованого землеробства можуть стати 2/3 території України, - міністр

Автор: Анастасія Рокитна

Дві третини території України можуть стати зоною ризикованого землеробства. Причиною тому може стати зміна клімату.

Про це заявив міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко під час публічного обговорення на тему "Дружнє до навколишнього середовища виробництво", повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

За його словами, сільське господарство дуже вразливе до кліматичних змін, і вже сьогодні в Україні кліматичні зони землеробства зсуваються на північ "на сотні кілометрів".

"Ми бачимо, що температурний режим зріс більш ніж на 1 градус за Цельсієм за 10 років. І це дуже серйозно впливає на зону землеробства. Якщо говорити об'єктивно, з такою динамікою, як сьогодні, ми можемо прийти до ситуації, коли 2/3 території Україна стануть зоною ризикованого землеробства ", - сказав Лещенко.

Нагадаємо, названі нищівні наслідки для людства через зміни клімату.

Зазначимо, вчені підрахували, коли на Землі відбудуться глобальні катаклізми, які можна порівняти з вимиранням динозаврів.

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