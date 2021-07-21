Зоною ризикованого землеробства можуть стати 2/3 території України, - міністр

Про це заявив міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко під час публічного обговорення на тему "Дружнє до навколишнього середовища виробництво", повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Укрінформ ".

За його словами, сільське господарство дуже вразливе до кліматичних змін, і вже сьогодні в Україні кліматичні зони землеробства зсуваються на північ "на сотні кілометрів".

"Ми бачимо, що температурний режим зріс більш ніж на 1 градус за Цельсієм за 10 років. І це дуже серйозно впливає на зону землеробства. Якщо говорити об'єктивно, з такою динамікою, як сьогодні, ми можемо прийти до ситуації, коли 2/3 території Україна стануть зоною ризикованого землеробства ", - сказав Лещенко.