Зоной рискованного земледелия могут стать 2/3 территории Украины, - министр

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко во время публичного обсуждения на тему "Дружественное к окружающей среде производство", сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Укринформ ".

По его словам, сельское хозяйство очень уязвимо к климатическим изменениям, и уже сегодня в Украине климатические зоны земледелия сдвигаются на север "на сотни километров".

"Мы видим, что температурный режим возрос более чем на 1 градус по Цельсию за 10 лет. И это очень серьезно влияет на зону земледелия. Если говорить объективно, с такой динамикой, как сегодня, мы можем прийти к ситуации, когда 2/3 территории Украины станут зоной рискованного земледелия", - сказал Лещенко.