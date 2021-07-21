Зоной рискованного земледелия могут стать 2/3 территории Украины, - министр
Две трети территории Украины могут стать зоной рискованного земледели. Причиной тому может стать изменение климата.
Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко во время публичного обсуждения на тему "Дружественное к окружающей среде производство", сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укринформ".
По его словам, сельское хозяйство очень уязвимо к климатическим изменениям, и уже сегодня в Украине климатические зоны земледелия сдвигаются на север "на сотни километров".
"Мы видим, что температурный режим возрос более чем на 1 градус по Цельсию за 10 лет. И это очень серьезно влияет на зону земледелия. Если говорить объективно, с такой динамикой, как сегодня, мы можем прийти к ситуации, когда 2/3 территории Украины станут зоной рискованного земледелия", - сказал Лещенко.
Напомним, названы сокрушительные последствия для человечества из-за изменения климата.
Отметим, ученые подсчитали, когда на Земле произойдут глобальные катаклизмы, сравнимые с вымиранием динозавров.