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Зоной рискованного земледелия могут стать 2/3 территории Украины, - министр

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Киев, Среда 21 июля 2021 11:58
Зоной рискованного земледелия могут стать 2/3 территории Украины, - министр Фото: министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Две трети территории Украины могут стать зоной рискованного земледели. Причиной тому может стать изменение климата.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко во время публичного обсуждения на тему "Дружественное к окружающей среде производство", сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укринформ".

По его словам, сельское хозяйство очень уязвимо к климатическим изменениям, и уже сегодня в Украине климатические зоны земледелия сдвигаются на север "на сотни километров".

"Мы видим, что температурный режим возрос более чем на 1 градус по Цельсию за 10 лет. И это очень серьезно влияет на зону земледелия. Если говорить объективно, с такой динамикой, как сегодня, мы можем прийти к ситуации, когда 2/3 территории Украины станут зоной рискованного земледелия", - сказал Лещенко.

Напомним, названы сокрушительные последствия для человечества из-за изменения климата.

Отметим, ученые подсчитали, когда на Земле произойдут глобальные катаклизмы, сравнимые с вымиранием динозавров.

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