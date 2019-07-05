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На Донбасі поранений боєць ЗСУ, ще четверо травмовані

Новини » Надзвичайні події    05.07.2019 - 19:59
На Донбасі поранений боєць ЗСУ, ще четверо травмовані
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Ворог 14 разів порушив режим припинення вогню

На Донбасі від початку доби 5 липня у зоні проведення операції Об'єднаних сил ворог чотирнадцять разів порушив режим припинення вогню, один військовослужбовець отримав поранення, ще четверо - бойове травмування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Збройні формування РФ обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме - поблизу населеного пункту Водяне, поряд Богданівки, околиці Новотроїцького, в районі населеного пункту Миколаївка, околиці Широкиного.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме - в районі населеного пункту Кримське, поряд Новотошківського, неподалік Новолуганського, околиці Золотого-4.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення та четверо - бойове травмування.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомлені. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі протягом минулої доби 4 липня збройні формування РФ 30 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого один український військовослужбовець загинув, три - отримали поранення та ще троє - бойове травмування. 

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Теми: Новини ООС
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