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У школі в зоні ООС знайшли схованку зі зброєю

Новини » Надзвичайні події    22.08.2019 - 15:01
У школі в зоні ООС знайшли схованку зі зброєю
Фото: знайдена зброя (ssu.gov.ua)

Виявили автомати Калашникова і різні типи гранат

У покинутій школі у Луганській області Служба безпеки України виявила схованку зі зброєю та боєприпасами, які за попередніми даними, втрачені в боях 4-5 річної давності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що схованку знайшли в одному з селищ Новоайдарського району, в покинутій школі. Зокрема, співробітники СБУ знайшли автомат Калашникова АК-74, два підствольних гранатомета, три гранати Ф-1, сім гранат РГД-5, сорок пострілів до ВОГ-25, 1220 патронів калібру 5.45 мм

За фактом знахідки відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 413 Кримінального кодексу України (втрата військового майна). Арсенал направлено на експертизу.

У школі в зоні ООС знайшли схованку зі зброєю

Фото: знайдена зброя (ssu.gov.ua)

Також зазначається, що протягом 2019 року на території Луганської і Донецької областей СБУ вилучила з незаконного обігу майже 50 тисяч одиниць стрілецької зброї, боєприпасів, патронів і гранат, а також понад 15 кілограмів вибухівки.

Нагадаємо, 22 серпня в районі ООС на узбіччі дороги знайшли фугас. У зв'язку з цим район був ізольований.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що бойовики студентам заборонили виїжджати з ОРДЛО, оскільки почалася масштабна кампанія з призовом на військову службу.

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