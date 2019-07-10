У зоні повені в Індії опинилися більше 60 тис. осіб

У районах, охоплених повінню у північно-східному індійському штаті Ассам, вже опинилися щонайменше 63 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NDTV.

Наголошується, що у зоні затоплення вже опинилися 143 села і число затоплених населених пунктів постійно зростає. Повінь викликана потужними лініями, які тривають з минулої неділі. Рівень води в найбільшій річці цій частині країни Брахмапутре різко зріс. Стихійне лихо вже торкнулося 8 з 27 округів штату. Влади відкривають табору тимчасового розміщення біженців.

Проливні дощі та повінь пошкодили ряд мостів і доріг в Ассамі. Синоптики попереджають, що зливи можуть тривати ще не менше п'яти днів.

Раніше повідомлялося, що в Японії з-за сильних дощів влади оголосили евакуацію для більш мільйона чоловік.

Нагадаємо, кількість загиблих при повені в російській Іркутської області збільшилась до 24 осіб.