У Чорнобильській зоні затримали сталкерів-іноземців

Фото: зона відчуження (РБК-Україна)

Серед сталкерів були також громадяни Республіки Білорусь і Литви

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС правоохоронці затримали дві групи людей, які незаконно проникли на територію зони відчуження, серед сталкерів були також громадяни Республіки Білорусь і Литви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської поліції.

Зазначається, що затримали дві групи людей, які незаконно проникли на територію зони відчуження, окрім іноземців серед сталкерів були українці.

Так, під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС, спільно з прикордонниками поблизу відселеного села Терехи було виявлено двох сталкерів-іноземців 27 років, громадян Республіки Білорусь, які незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму.

Також інших любителів радіаційного відпочинку правоохоронці затримали поблизу відселеного міста Прип’ять, двоє жителів Київської області 23 років та двоє громадян Литви 24 років.

Також в рамках операції "Мігрант" відділом поліції зони ЧАЕС ГУНП в Київській області направлено подання до Державної міграційної служби щодо скорочення терміну перебування іноземців в Україні.

Нагадаємо, у зоні відчуження поліція виявила 30-річного солдата-контрактника, який останні два тижня вважався зниклим безвісти. Відомо, що з 5 вересня поточного року солдат перебував у розшуку. Даний громадянин проник на територію зони незаконно. Наразі його затримано.

Як повідомляє РБК-Україна, у Чорнобилі на початку вересня затверджено 21 маршрут для відвідувачів, серед яких 13 наземних, 5 водних та 3 повітряні. Так, цьогоріч спеціалісти зони відчуження розробили нові водні маршрути - на виконання Указу Президента "Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи".