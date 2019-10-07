В Золотому поліція розмістила додаткові сили

Під час розведення військ в Золотому безпека і громадський порядок забезпечують додаткові сили поліції. Про це повідомив заступник голови Нацполіції Вадим Троян.

За словами Трояна, для посилення патрулювання були залучені 36 співробітників патрульної служби особливого призначення з Кіровоградської і Луганської областей.

"Всі ці посилені заходи приймаються з однією метою - спокій та безпеку українських громадян. Ми цілодобово готові до негайного реагування на будь-яке звернення або повідомлення жителів", - повідомили заступник голови Нацполіції.

Також він зазначив, що на території Золотого і Катериновки в Попаснянському районі Луганської області повноцінно функціонує поліцейська станція, де несе службу дільничний офіцер поліції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 7 жовтня бойовики на Донеччині обстріляли ділянку розведення військ в районі Золотого. Зокрема обстріл здійснювалися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Також повідомлялося, що під час розведення військ за безпекою буде спостерігати Нацгвардія і ОБСЄ.