Золото впервые достигло отметки в 3 тысячи долларов из-за торговых войн Трампа

Золото подорожало до рекордной отметки в 3000 долларов за унцию. Драгоценный металл растет, поскольку агрессивная тарифная политика президента США Дональда Трампа может нанести удар по экономическому росту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Спотовое золото поднялось до 2994 долларов за унцию. Фьючерсы в Нью-Йорке, которые торгуются с премией к наличным ценам, уверенно превысили 3000 долларов за унцию.

Драгоценный металл показал себя уверенно в этом квартале после роста 2024 года, поскольку агрессивная торговая программа администрации США снизила аппетит к рискованным активам, включая акции, а ключевой индикатор акций S&P 500 вошел в коррекцию на этой неделе. Рост слитков также поддерживался покупками центральных банков.

За последнее время Трамп пригрозил ввести 200% тариф на европейское вино, шампанское и другие алкогольные напитки. Он также сказал, что не отменит пошлины на сталь и алюминий, которые вступили в силу на этой неделе, и не откажется от планов по тарифам, которые должны начать действовать уже 2 апреля.

"По мере приближения второго квартала, когда взаимные пошлины могут спровоцировать новую волну рыночной турбулентности, золото остается привлекательным активом-убежищем в условиях дефицита альтернатив", сказал Йеп Джун Ронг, рыночный стратег IG Asia Pte.

Инвесторы ожидают, что потенциальное замедление экономического роста из-за политики Трампа скажется на спросе на рисковые активы и будет способствовать притоку средств в фонды, обеспеченные слитками.

Банки все больше уверены в том, что рынок ждет дальнейший рост, намечая цели, которые показались бы невероятными многим инвесторам всего несколько кварталов назад. Ранее на этой неделе Macquarie Group прогнозировала скачок до 3500 долларов за унцию во втором квартале, в то время как BNP Paribas SA повысила свой прогноз, показав средние цены значительно выше 3000 долларов.