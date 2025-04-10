Золото вместо долларов? Как приобрести банковские металлы и выгодно ли это в Украине

В условиях роста инфляции, которая за последний год составила почти 13%, украинцы ищут надежные способы для сохранения средств. В то же время международные эксперты обещают рекордные цены на драгоценные металлы в 2025 году.

Есть ли спрос на золото и серебро и сколько эти металлы стоят в банках - в материале РБК-Украина .

Стоит ли покупать драгоценные металлы

2025 год начался для драгоценных металлов бурно - к 11 февраля они побили восемь ценовых рекордов и выросли более чем на 10%. Это произошло после самого большого годового прироста за 14 лет в 2024 году на фоне сочетания масштабных закупок центральных банков, геополитической неопределенности и смягчения денежно-кредитной политики, сообщает Reuters.

При этом перспективы металлов платиновой группы (платина и палладий) выглядят более сдержанно, согласно результатам ежегодного прогноза рынка драгоценных металлов LBMA (Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов) за 2025 год.

В условиях экономической нестабильности и роста инфляции многие украинцы задумываются над инвестированием в драгоценные металлы, такие как золото и серебро, чтобы сохранить и приумножить свои сбережения. Поэтому, как правильно покупать и продавать банковские металлы, сколько это стоит и стоит ли отдавать предпочтение таким инвестициям перед хранением средств в валюте?

Какие есть варианты для покупки

Существует несколько способов инвестирования в драгоценные металлы. Золотые и серебряные слитки можно приобрести в государственных и частных банках, или специализированных компаниях. Слитки требуют надежного хранения, например, в банковских сейфах, что может сопровождаться дополнительными затратами. Цены металлов, которые устанавливает Национальный банк Украины, согласно положению "Об установлении официального курса гривны к иностранным валютам и курса банковских металлов", ориентируются на цены на драгоценные металлы LBMA (Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов).

Кроме того, банки и НБУ предлагают инвестиционные монеты из драгоценных металлов. Их стоимость зависит от цены металла, тиража и коллекционной ценности. Однако не все банки гарантируют обратный выкуп таких монет, поэтому перед покупкой стоит уточнить условия продажи. Гарантированный обратный выкуп может обеспечить Национальный банк Украины.

Некоторые финансовые учреждения предлагают открытие счетов в драгоценных металлах без физической поставки. Это позволяет инвестировать в металлы без необходимости их хранения. Однако такие счета не подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов, что повышает риски для инвестора.

Государственный ПриватБанк сейчас имеет следующие курсы банковских драгоценных металлов. Например, курс покупки золота - 3 915 гривен и он является неизменным. Но курс продажи одного грамма золота стоит 5 475 гривен, пяти граммов - 4 855 гривен, 50 граммов золота - 4 505 гривен.

Курс покупки серебра является следующим: за 10 граммов предлагают 380 гривен и он является неизменным. Курс продажи серебра - 10 граммов стоит 999 гривен, за 50 граммов цена 3437,5 гривен, за 500 граммов серебра просят 28 750 гривен.

Не лучше ли хранить деньги в валюте

"Цены на драгоценные металлы могут сильно удивить в этом году - ожидается, что в 2025 году золото достигнет потенциального максимума в 3290 долларов за унцию, а цены на серебро могут превысить 43,50 доллара", - пишет Kitco, профильное издание о драгоценных металлах.

Стоимость драгоценных металлов зависит от мировых цен и внутреннего спроса. На сегодня цена золота достигла исторических максимумов, превысив 3 091 долларов за унцию. Серебро также демонстрирует рост - в феврале 2025 года его цена составляла около 32 долларов за унцию, и аналитики прогнозируют дальнейшее значительное повышение.

Золото и серебро традиционно считаются "тихой гаванью" для инвесторов, поскольку их стоимость менее подвержена инфляционным рискам по сравнению с национальными валютами.

Хранение средств в иностранной валюте также имеет свои преимущества, в частности высокую ликвидность и большую доступность. Однако валютные курсы могут быть нестабильными, и доходность таких инвестиций зависит от колебаний на валютном рынке.

Выбор между инвестированием в драгоценные металлы и хранением средств в валюте зависит от индивидуальных финансовых целей, горизонта инвестирования и готовности к рискам. Драгоценные металлы могут служить средством долгосрочного сохранения стоимости, тогда как валюта обеспечивает большую гибкость и доступность средств.