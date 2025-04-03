Как не потерять деньги: что проверить перед тем, как инвестировать в 2025 году

Вкладывать деньги - это всегда риск. В 2025 году рынок полон возможностей, но не все они безопасны.

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Инвестиции с повышенным риском

В Украине есть надежные способы инвестирования - например, государственные облигации и депозиты, которые гарантирует государство (до 200 тысяч гривен). Но есть и варианты, которые не дают гарантированной прибыли и могут повлечь потери.

Если вы думаете, что определенный актив сейчас дешевый и его цена вырастет, покупая его, вы фактически проверяете свой прогноз. Но есть риск, что ожидания не оправдаются.

"Уровень риска зависит от самого инвестора. Для кого-то опасны фонды недвижимости, а для кого-то - криптовалюты или другие сложные финансовые инструменты", - объясняет Артем Щербина, директор по инвестициям Capital Times.

Перед вложением важно учитывать не только риск самого актива, но и свою терпимость к возможным потерям. Например, если вы не готовы терять более 10%, но покупаете актив, который может упасть в цене на 15%, это может привести к поспешным решениям и потерям.

Признаки опасных вложений

Артем Щербина отмечает, что перед инвестированием стоит понимать разницу между различными инструментами инвестирования. Это могут быть акции, облигации, стартапы, недвижимость, криптовалюты и тому подобное.

По словам эксперта, первым признаком опасности будущих вложений является то, что инвестор не имеет возможности быстро забрать свои средства. Соответственно, перед инвестицией вкладчик должен понимать сколько нужно времени, чтобы забрать свои средства, в какой момент он может выйти из инвестиции, на сколько он может управлять этими сроками.

"Когда вы вкладываете средства в определенные фонды, которые прямо прописывают срок вкладов не менее 5 лет. То есть инвестор не сможет вернуть свои деньги, по крайней мере следующих 5 лет, что тоже является риском для него, который обязательно надо учитывать", - привел пример эксперт.

Следующее, на что эксперт советует обратить внимание, это надежность провайдера услуг. Если покупать облигации через банк, то здесь рисков не много. Но если инвестировать за границу и пользоваться услугами сторонних команд и посредников, то в таком случае нужно оценивать не только инструмент инвестиции, но и посредника. Это касается даже условных риэлторов на рынке недвижимости - действительно ли объект, который рассматривается как инвестиция будет достроенным, раскрыта ли вся информация о нем. Риск посредника - является важным признаком опасности вложений.

Как проверить информацию о будущих инвестициях

Эксперт советует проверять списки мошеннических компаний на сайтах Национальной комиссии по ценным бумагам, Европейского банковского управления или Комиссии по ценным бумагам и биржам США - они публикуют списки мошеннических компаний. Также стоит изучить информацию на аналитических сайтах, например. Bloomberg, Investing.com, Morningstar, дающих реальную информацию о компаниях и фондовом рынке.

Следующим и более надежным источником информации Артем Щербина считает других вкладчиков, которые смогут предоставить честный отзыв из своего опыта.

"В идеале стоит найти единомышленников и спросить у них правдивый фидбек, а не верить всему, что написано", - сказал эксперт.

Заслуживает внимания информация от самого провайдера. Но для того, чтобы можно было воспользоваться ею, стоит задать провайдеру все вопросы, которые вас интересуют, например, какой размер комиссии, можно ли будет забрать средства, если они понадобятся, какой опыт провайдера и тому подобное.

Также есть ряд интересных и полезных инвестиционных форумов, где можно пообщаться с инвесторами. Эксперт отметил, что главное правило при поиске информации - меньше доверять источникам типа ChatGPT, и больше использовать прямые контакты и интересоваться опытом других инвесторов.