Золото обновило исторический максимум после отказа Путина на прекращение огня

Золото выросло до рекордного уровня, чему способствовал спрос на активы-убежища. Цены растут на фоне усиления геополитической напряженности в преддверии решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Цены поднялись 19 марта выше 3039 за унцию, побив предыдущий исторический максимум, установленный на предыдущей сессии.

Владимир Путин отказал Дональду Трампу в 30-дневном прекращение огня в войте против Украины. Президент США и его команда требовали перемирия на пути к прекращению трехлетнего конфликта.

Спрос на убежища также вырос на этой неделе, поскольку Израиль прекратил прекращение огня ХАМАС авиаударами по Газе, в результате чего погибли сотни людей.

Между тем, ФРС США намерена сохранить стоимость заимствований на прежнем уровне на встрече 19 марта, а инвесторы будут сосредоточены на обновленных экономических прогнозах банка и пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла, чтобы получить подсказки относительно дальнейшего пути денежно-кредитной политики США.

Трейдеры снижают свои ставки на дальнейшее смягчение в этом году - сценарий, который обычно оказывает давление на драгоценный металл, поскольку он не приносит процентов, - но золото получает поддержку за счет растущего спроса на активы-убежища.

Существуют опасения по поводу замедления экономики США, поскольку тарифная программа президента Дональда Трампа давит на потребительские настроения. Инвесторы сократили вложения в американские акции на рекордно большую сумму, согласно последнему опросу Bank of America, что подчеркивает масштабные изменения, происходящию на рынках.

Более мрачные перспективы как американской, так и мировой экономики подчеркнули роль золота как средства сбережения в неопределенные времена. Металл вырос примерно на 15% в этом году, продолжая свои сильные показатели 2024 года. Несколько крупных банков повысили целевые цены в последние недели.