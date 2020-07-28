Золото оновило максимум завдяки ослабленню долара

Ціна золота у вівторок, 28 липня, зросла майже на 40 доларів, досягнувши історичного максимуму 1980 доларів за унцію. Потім після хвилі продажів ціна опустилася до 1940 доларів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Золото подорожчало на 125 доларів всього за тиждень, оскільки інвестори роблять ставку на те, що Федеральний резерв США підтвердить свою мягку політику на цьому тижні і, можливо, сигналізує про терпимість до більш високої інфляції в довгостроковій перспективі.

Крім того, республіканці в Сенаті США оприлюднили інформацію про пропозицію допомоги на суму 1 трлн доларів, перш ніж у п'ятницю закінчиться термін дії допомоги з безробіття. Пропозиція може передбачати скорочення посібників до 200 доларів 600 доларів, що стане серйозним ударом по доходах домогосподарств і купівельної спроможності.

Допомога вкрай необхідна, враховуючи, що 30 млн американців не мають роботи, а окремі штати знову посилюють обмеження, і ця тенденція також позначилася на доларі США.

Долар в останні дні знижується майже до всіх валют, досягнувши дворічного мінімуму кошику валют на 93,416. Однак потім долар виріс до 93,838. З початку липня він знизився на 3,6% і може показати рекордну майже за десять років місячне зниження. Курс євро до долара піднявся 1,1781, а потім знизився до 1,1732.

Ослаблення долара в поєднанні з невизначеністю щодо COVID-19 і переважанням негативних реальних дохідностей облігацій сприяла зростанню ціни на дорогоцінні метали.

Нафту також отримує вигоду з падаючого долара, проте ціни стримуються занепокоєнням з приводу попиту, оскільки країни вводять додаткові обмеження на поїздки.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 0,62% до 43,68 доларів за барель, а американська нафта WTI піднялася 0,24% до 41,70 доларів.

Нагадаємо, 27 липня золото злетіло до рекордно високого в історії рівня 1943 доларів за унцію, перевищивши пік, досягнутий у вересні 2011 року.

Відзначимо, у квітні один з найбільших банків у світі, Bank of America, підвищив свою 18-місячну цільову ціну на золото до 3000 доларів за унцію.