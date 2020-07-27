Золото подорожчало до історичного максимуму

Фото: золото (прес-служба НБУ)

Інвестори купують золото на тлі побоювань з приводу перспектив світової економіки

Золото злетіло до рекордно високого рівня в історії рівня 1943 доларів за унцію. Ціни на золото в понеділок, 27 липня, перевищили пік, досягнутий у вересні 2011 року, оскільки напруженість у китайсько-американських відносинах підвищила привабливість активів-притулків.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зростанню ціни золота також сприяє агресивне пом'якшення грошово-кредитної політики в усьому світі, оскільки пандемія відправила світову економіку в рецесію.

При цьому надії на швидке відновлення економіки в США згасають, оскільки поширення коронавірусної інфекції триває. Це означає, що економіка може капітулювати без нової підтримки з боку уряду, а деякі з попередніх кроків, таких як збільшення допомоги по безробіттю, закінчуються у цьому місяці.

Інвестори сподіваються, що Конгрес США погодиться на угоду до літніх канікул, але є деякі перешкоди, в тому числі розмір стимулів і підвищення допомоги по безробіттю.

Побоювання з приводу економічних перспектив США також почали тиснути на долар. Індекс долара впав на 0,4% до найнижчого рівня майже за два роки. Євро виріс на 0,4% до 1,1697 за долар, досягнувши 22-місячного максимуму після схвалення фонду відновлення економіки ЄС.

Ціни на нафту перебувають під тиском на новинах про погіршення китайсько-американських відносин. Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 0,05% до 43,32 долара за барель, у той час як американські ф'ючерси на нафту залишилися без змін на рівні 41,29 доларів.

В кінці минулого тижня світові акції втратили привабливість після того, як Вашингтон розпорядився закрити консульство Китаю в Х'юстоні, що призвело до рішення Пекіна відреагувати та закрити консульство США в Ченду.

Нагадаємо, у квітні один з найбільших банків у світі, Bank of America, підвищив свою 18-місячну цільову ціну на золото до 3000 доларів за унцію.

Зазначимо, відносини між Вашингтоном і Пекіном різко погіршилися в цьому році з цілої низки питань, від торгівлі і технологій до коронавірусу, територіальних претензій Китаю в Південно-Китайському морі і його поведінки в Гонконзі.