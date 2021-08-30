"Золото", два "срібла" та "бронза": Україна виборола нові медалі на Паралімпіаді
Фото: українська спортсменка Марина Литовченко (tabletennis.org.ua)
Україна виборола 11-те "золото" на Паралімпіаді в Токіо. Крім того, українські спортсмени вибороли ще два "срібла" та "бронзу".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Паралімпіади.
Марина Литовченко стала паралімпійською чемпіонкою з настільного тенісу серед жінок у класі 6.
У Токіо також відбувся фінал зі стрільби з пневматичної гвинтівки із 10 метрів серед чоловіків у класі SH1. У фіналі участь брали два українці - Андрій Дорошенко та Юрій Стоєв. Дорошенко посів друге місце, Стоєв - восьме.
Ірина Щетник виборола "бронзу" зі стрільби з пневматичної гвинтівки із 10 метрів серед жінок у класі SH1.
Віктор Дідух став срібним призером з настільного тенісу серед чоловіків у класі 8.