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"Золото", два "срібла" та "бронза": Україна виборола нові медалі на Паралімпіаді

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Токіо, Понеділок 30 серпня 2021 08:16
"Золото", два "срібла" та "бронза": Україна виборола нові медалі на Паралімпіаді Фото: українська спортсменка Марина Литовченко (tabletennis.org.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна виборола 11-те "золото" на Паралімпіаді в Токіо. Крім того, українські спортсмени вибороли ще два "срібла" та "бронзу".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Паралімпіади.

Марина Литовченко стала паралімпійською чемпіонкою з настільного тенісу серед жінок у класі 6.

У Токіо також відбувся фінал зі стрільби з пневматичної гвинтівки із 10 метрів серед чоловіків у класі SH1. У фіналі участь брали два українці - Андрій Дорошенко та Юрій Стоєв. Дорошенко посів друге місце, Стоєв - восьме.

Ірина Щетник виборола "бронзу" зі стрільби з пневматичної гвинтівки із 10 метрів серед жінок у класі SH1.

Віктор Дідух став срібним призером з настільного тенісу серед чоловіків у класі 8.

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