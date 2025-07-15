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"Золотой мяч"-2025: свежий рейтинг фаворитов после клубного ЧМ

Фото: Усман Дембеле (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Несмотря на поражение в финале Клубного чемпионата мира, футболисты французского ПСЖ продолжают доминировать в рейтинге фаворитов на главный индивидуальный приз по итогам года - "Золотой мяч".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GiveMeSport.

Кто в топ-3 претендентов

На вершине перечня претендентов продолжает находиться вингер победителей Лиги чемпионов и сборной Франции Усман Дембеле.

За французом расположился юный вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль, а третье место занимает еще один представитель ПСЖ - португальский полузащитник Витинья.

В топ-5 также попали еще один игрок "Барсы" Рафинья и нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, который является единственным представителем АПЛ среди первой десятки.

Есть ли в списке Коул Палмер

Кроме Дембеле и Витиньи, в топ-10 еще четверо футболистов парижского клуба - Дезире Дуэ, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш и Ашраф Хакими.

А вот Коул Палмер из английского "Челси", несмотря на великолепную игру в финале КЧМ, пока среди главных претендентов на награду не значится. В списке он расположился на 14-й строчке.

Топ-10 фаворитов на "Золотой мяч"-2025 по версии GiveMeSport:

  1. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
  2. Ламин Ямаль (Испания, "Барселона")
  3. Витинья (Португалия, ПСЖ)
  4. Рафинья (Бразилия, "Барселона")
  5. Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль")
  6. Дезире Дуэ (Франция, ПСЖ)
  7. Хвича Кварацхелия (Грузия, ПСЖ)
  8. Килиан Мбаппе (Франция, "Реал")
  9. Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)
  10. Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)
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