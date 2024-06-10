Обязательство импортировать 80% электроэнергии приведет к остановкам крупных предприятий, – ФРУ

Предоставление гарантий энергоснабжения только тем предприятиям, которые импортируют 80% энергии для своих нужд, серьезно повредит энергоемким отраслям промышленности и приведет к остановке крупных производств в часы пиковой нагрузки.

Как пояснили в ФРУ, мощность межгосударственных связей значительно меньше потребностей бизнеса. Это приведет к возникновению дефицита импортной электроэнергии, который в нынешней ситуации с состоянием энергетической системы Украины не может быть покрыт за счет внутреннего производства. Дефицит в свою очередь приведет к росту спроса на импорт и росту цен.

"На аукционах по распределению межгосударственных связей преимущество получат предприятия с низкой долей затрат на электрическую энергию в себестоимости продукции. Большие же потребители, такие как предприятия горно-металлургического комплекса, не смогут удовлетворить свои потребности только за счет импорта, что может привести к остановке или ограничению" производства. Ведь мощность е/е потребления ГМК значительно выше доступной мощности пересечения", - подчеркнули в ФРУ.

ФРУ обращает внимание на то, что повышение необходимой нормы импорта до 80% уже привело к росту спроса, что вызвало ажиотаж и искусственное повышение цен на аукционах по распределению межгосударственных связей на 20%.

"Из-за слишком высокой стоимости электрической энергии, которая в пиковые часы (с 17:00 до 23:00) достигает 160-200 EUR/МВт.ч, промышленные предприятия, значительную долю себестоимости которых занимает стоимость электроэнергии, рискуют остановить производство или прерывать его в самые дорогие часы. Это негативно повлияет на объемы перевозки товаров, и повлечет за собой перебои в графиках, задержки, нарушения логистических цепей железной дороги и портов.

Таким образом, по мнению ФРУ, последствиями для государства в целом и экономики Украины в частности станут: сокращение налоговых и валютных поступлений и снижение ВВП, что в свою очередь приведет к снижению обеспечения обороноспособности нашего государства, и росту безработицы.