Зобов’язання імпортувати 80% електроенергії призведе до зупинок великих підприємств, – ФРУ

Надання гарантій енергопостачання лише тим підприємствам, які імпортують 80% енергії для своїх потреб, серйозно зашкодить енергоємним галузям промисловості та призведе до зупинки великих виробництв у години пікового навантаження.

Як пояснили у ФРУ, потужність міждержавних перетинів значно менша за потреби бізнесу. Це зумовить виникнення дефіциту імпортної електроенергії, який в нинішній ситуації із станом енергетичної системи України не може бути покритий за рахунок внутрішнього виробництва. Дефіцит, у свою чергу, призведе до зростання попиту на імпорт та зростання цін.

"На аукціонах з розподілу міждержавних перетинів перевагу отримають підприємства з низькою часткою витрат на електричну енергію у собівартості продукції. Великі ж споживачі, такі як підприємства гірничо-металургійного комплексу, не зможуть задовольнити свої потреби лише за рахунок імпорту, що може призвести до зупинки або обмеження виробництва. Адже потужність е/е споживання ГМК значно вища за доступну потужність перетину", - наголосили у ФРУ.

ФРУ звертає увагу на те, що підвищення необхідної норми імпорту до 80 % вже призвело до зростання попиту, що викликало ажіотаж і штучне підвищення цін на аукціонах з розподілу міждержавних перетинів на 20%.

"Через надто високу вартість електричної енергії, яка в пікові години (з 17:00 до 23:00) сягає 160-200 EUR/МВт.год, промислові підприємства, значну частку собівартості яких займає вартість електроенергії, ризикують зупинити виробництво або переривати його в найдорожчі години. Це негативно вплине на обсяги перевезення товарів, та спричинить перебої у графіках, затримки, порушення логістичних ланцюгів залізниці та портів. Ці проблеми торкнуться не лише енергоємних підприємств, а й підприємств з суміжних галузей", – підкреслили в Федерації.

Таким чином на думку ФРУ, наслідками для держави в цілому та економіки України зокрема стануть: скорочення податкових та валютних надходжень і зниження ВВП (лише на прикладі ГМК: – 10 млрд грн, – $ 1,3 млрд та – 1,4 %, відповідно), що в свою чергу призведе зниження забезпечення обороноздатності нашої держави, і зростання безробіття.