Снять напряжение: Минфин и НБУ изменили проект о реестре банковских счетов и сейфов

Фото: Банковские счета и сейфы занесут в реестр (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов и НБУ решили изменить законопроекты, необходимые для присоединения Украины к SEPA - единой зоне платежей в евро. Налоговая не будет вести реестр банковских счетов и сейфов.

Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Интерфакс-Украина".

Николайчук сообщил, что несколько месяцев назад были поданы законопроекты в парламент, в то же время они были отозваны из-за смены правительства.

"В течение последних недель мы имели активную коммуникацию в рамках рабочей группы, которую возглавляет Министерство финансов. Решили не просто переподавать эти два законопроекта, а несколько изменить, учитывая критические замечания от депутатов и общества", - сказал он.

По его словам, среди прочего, решили переформатировать механизм сбора информации о банковских счетах и сейфах.

"Пока базовый вариант, что это будет делать сам Минфин. Сейчас нарабатываются соответствующие конструкции, которые это обеспечат", - добавил он.

Снятие напряжения

Николайчук выразил надежду, "что это уменьшит градус напряжения и позволит относительно быстро обеспечить голосование этих законопроектов в парламенте".

Первый заместитель главы НБУ заявил, что это откроет для нас возможность подать заявку в Единый платежный совет, получить соответствующее согласование и присоединиться юридически к SEPA, после чего обеспечить техническое присоединение.

"Мы к этому готовимся в течение последних лет. Во время предыдущих волн расширения SEPA (на балканские страны, а также Молдову) рассмотрение заявок занимало от 6 до 12 месяцев. Я надеюсь, что в случае Украины это будет быстрее, но определенное время все равно займет", - добавил он.

 

Законопроекты правительства

Напомним, в апреле правительство одобрило пакет законопроектов Минфина для подачи официальной заявки на присоединение Украины к SEPA (Single Euro Payments Area).

Он предусматривал создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц.

Планировалось, что к реестру будут иметь доступ Налоговая, правоохранители, Госфинмониторниг, НАПК и АРМА.

При этом не передаются сведения о движении и остатках средств по счетам граждан и о содержимом сейфа.

По данным НБУ, в Украине 70 млн банковских счетов. Точной информации о сейфах нет.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что для присоединения Украины к зоне платежей в евро нужно принять соответствующий закон.

По его словам, проект "достаточно сложный, и некоторые вопросы являются достаточно дискуссионными и трудными для восприятия".

"Я считаю, что нам надо принять факт: если мы хотим осуществлять платежи в евро, мы должны максимально быстро принять этот закон. У нас нет другого выбора", - сказал министр.

