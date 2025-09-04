Снять напряжение: Минфин и НБУ изменили проект о реестре банковских счетов и сейфов

Николайчук сообщил, что несколько месяцев назад были поданы законопроекты в парламент, в то же время они были отозваны из-за смены правительства.

"В течение последних недель мы имели активную коммуникацию в рамках рабочей группы, которую возглавляет Министерство финансов. Решили не просто переподавать эти два законопроекта, а несколько изменить, учитывая критические замечания от депутатов и общества", - сказал он.

По его словам, среди прочего, решили переформатировать механизм сбора информации о банковских счетах и сейфах.

"Пока базовый вариант, что это будет делать сам Минфин. Сейчас нарабатываются соответствующие конструкции, которые это обеспечат", - добавил он.

Снятие напряжения

Николайчук выразил надежду, "что это уменьшит градус напряжения и позволит относительно быстро обеспечить голосование этих законопроектов в парламенте".

Первый заместитель главы НБУ заявил, что это откроет для нас возможность подать заявку в Единый платежный совет, получить соответствующее согласование и присоединиться юридически к SEPA, после чего обеспечить техническое присоединение.

"Мы к этому готовимся в течение последних лет. Во время предыдущих волн расширения SEPA (на балканские страны, а также Молдову) рассмотрение заявок занимало от 6 до 12 месяцев. Я надеюсь, что в случае Украины это будет быстрее, но определенное время все равно займет", - добавил он.