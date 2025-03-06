Келлог о "Стамбульских соглашениях": не думаю, что они станут основой мира между Украиной и РФ

Стамбульские соглашения, разработанные через 40 дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину не могут быть основой для мира. Но могут быть отправным пунктом.

Как передает РБК-Украина , об этом во время выступления на мероприятии Совета по международным отношениям заявил спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог.

Кэллог также добавил, что условия, в которых тогда находилась Украина, очень отличаются от текущих.

"Когда вы смотрите на Стамбульские соглашения, они состоялись через 40 дней после вторжения, и сильно ослабленной Украине выдвигали довольно значительные требования. Это (Стамбульские соглашения, - ред.) - это отправной пункт. Но я не думаю, что это может быть основой для нас, я думаю, нам надо будет разработать что-то совершенно новое", - отметил Келлог.

Напомним, что 23 февраля спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что "Стамбульское протокольное соглашение" может стать ориентиром для мирного соглашения между Россией и Украиной.

Стамбульское протокольное соглашение

Заметим, что в 2022 году Украина и Россия провели несколько раундов переговоров о прекращении войны. На одном из таких раундов, который состоялся в Стамбуле, Украина и РФ предложили свои видения завершения войны.

В украинском предложении говорилось, в частности, что переговоры по Крыму продлятся 15 лет без применения силы, вопрос статуса ОРДЛО обсудят президенты двух стран, а также, то, что иностранные военные базы не будут размещены в Украине, если будут другие гарантии безопасности.

Россияне же предложили собственное "соглашение", которое в частности предусматривало сокращение украинской армии, полный нейтралитет и русский, как второй государственный.

В итоге ни один из проектов не был согласован.

Напомним, что в отдельном материале РБК-Украина подробно объяснило, о чем говорили Украина и РФ в 2022-м и было ли соглашение в Стамбуле.

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