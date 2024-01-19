RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вновь отсрочил шатдаун. Байден подписал временный бюджет США

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете страны. Это позволило отсрочить шатдаун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Президент подписал закон о дальнейших дополнительных ассигнованиях и других продлениях, 2024", который обеспечивает ассигнования федеральным агентствам на 2024 финансовый год для продолжения проектов и мероприятий, финансируемых в четырех из 12 ежегодных законопроектов об ассигнованиях до 1 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что для остальных восьми законопроектов об ассигнованиях предусматривает финансирование до 8 марта 2024 года.

Что предшествовало

Несколько месяцев назад президент США Джо Байден попросил Конгресс выделить на нужды нацбезопасности более 100 млрд долларов. Около 60 млрд долларов из этих средств хотели предусмотреть на новое финансирование помощи Украине. Однако пакет не поддержал Конгресс. 

Против выступили республиканцы. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свое предложение более жесткие меры по охране границ от мигрантов.

Недавно СМИ сообщили о том, что президент согласился усилить иммиграционную политику, как того потребовали республиканцы.

Впоследствии Сенат США принял законопроект о сокращении расходов, чтобы предотвратить "шатдаун". Голосование прошло чуть более чем за 24 часа до того, как финансирование нескольких правительственных учреждений должно прекратиться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден