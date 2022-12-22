Снова привиделась угроза? Лукашенко объяснил, зачем устроил "проверку" войск

Глава белорусского режима Александр Лукашенко снова заявил об "угрозе" со стороны соседних стран. Именно она и стала причиной для "внезапной проверки" войск, которую провели, как высказался сам диктатор, "на всякий случай".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал "Пул Первого".

"Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим. Знаем, кто подталкивает в спину, ни то в другую точку тела этих самых соседей, для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах. Поэтому мной было принято решение провести проверку сил немедленного реагирования", - сказал он.

По словам Лукашенко, проверяли два направления - западное и северо-западное.

"Мы провели тренировку и учения сил быстрого реагирования в армии. На всякий случай. Все мы должны учиться", - подытожил он.

Что известно о "внезапной проверке" войск в Беларуси

13 декабря в Беларуси объявили "внезапную проверку" боевой готовности армии. Такой приказ отдал самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко.

Так, в рамках "внезапной проверки армии" объявили об отработке одной из воинских частей по прикрытию объекта на южном рубеже, что непосредственно граничит с Украиной.

Также сообщалось, что белорусские военные обустроят переправы через две реки - Неман и Березина. Эти реки не находятся вблизи границы с Украиной.

Как заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, "проверка войск" в Беларуси никак не влияет на планомерное возведение украинскими военными оборонительных рубежей на границе.

19 декабря "проверка войск" была закончена. Она длилась 6 дней.