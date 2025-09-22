Снова РФ? В Дании и Норвегии обнаружены дроны: закрыт аэропорт, задержаны люди

В понедельник вечером, 22 сентября, в Дании и Норвегии были обнаружены неизвестны дроны. В Копенгагене закрыт аэропорт, в Осло арестованы люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Aftonbladet.
Изначально стало известно о неизвестных дронах в Дании. В частности, полиция сообщила, что все движения в аэропорту столицы Копенгагене остановлено после обнаружения беспилотников.
"(Аэропорт - ред.) В настоящее время закрыл для взлета и посадки, поскольку в этом районе замечены два-три крупных беспилотника. Сроки пока неизвестны", - говорится в заявлении полиции.
Согласно Flightradar, все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена были приостановлены в 20:26 по местному времени. Там сказано, что как минимум 15 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.
В то же время представитель аэропорта подтвердил Reuters, что все движение остановлены. Однако от дальнейших комментариев он отказался.
Немного позже издание Aftonbladet сообщило об инциденте в Норвегии. Вскоре после 21:00 там прозвучала тревога из-за дронов над военной территорией - крепостью Аркесхус в Осло.
По словам начальника оперативного отдела Эйвинда Хаммерсвольда, именно военные обнаружили дроны. В связи с инцидентом задержаны два человек из Сингапура.
Напомним, россияне в ночь на 10 сентября массированно атаковали Украину, и во время этой атаки около 20 беспилотников залетели на территорию Польши. В связи с этим страна подняла в небо авиацию и впервые сбивала вражеские объекты над своей территорией.
Кроме того, 13 августа россияне тогда пытались атаковать Украины дронами. Тогда один беспилотник залетел на территорию Румынии и летал там около 50 минут
После инцидентов президент Владимир Зеленский предложил Польше и Румынии сбивать российские дроны над территорией Украины.