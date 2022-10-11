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Снова угрозы. У Путина ответили на планы США передать ПВО для Украины

Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Российская Федерация не намерена отступать от целей своей так называемой "спецоперации" в Украине из-за планов США передать передовые системы противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

По его словам, де-факто США уже якобы стали стороной российско-украинской войны.

"По-русски это "уши торчат", их видно невооруженным взглядом. Поэтому де-факто США уже завязли в этом конфликте. Мы вчера узнали о намерениях по системам ПВО. Да, это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата", - добавил Песков.

Напомним, вчера на фоне массированных российских ударов президент США Джо Байден пообещал передать Украине передовые системы ПВО. Вашингтон ранее анонсировал поставки систем NASAMS.

Как пишет WSJ, серия ракетных ударов и так дронов-камикадзе по ключевой инфраструктуре усиливает давление на союзников Украины, чтобы они предоставили ей системы противовоздушной обороны.

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Владимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиПВО