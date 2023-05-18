Снова угрожают. МИД РФ назвал условия для будущего продления "зернового соглашения"

МИД России снова пригрозил, что "зерновое соглашение" не будет продлено. При этом в ведомстве назвали пять условий для дальнейшего продления и расширения сделки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"Проблемы с заявленной гуманитарной составляющей "сделки" - украинское зерно вывозится по морскому коридору преимущественно в государства с высоким уровнем доходов и выше среднего, в том числе на "сытые" европейские рынки... Поставки российской продукции, даже безвозмездная передача удобрений беднейшим странам, продолжают сталкиваться с блокирующим влиянием незаконных односторонних санкций", - заявили в ведомстве.
В МИД РФ заявили, что для продления "зернового соглашения" после 17 июля, должны быть выполнены следующие условия:
"Без выполнения этих требований ни о каком расширении "черноморской инициативы" речи в принципе не идет, а сама договоренность будет прекращена после 17 июля", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении действия "зерновой сделки" еще на два месяца. Эту информацию подтвердили и в Украине.
Позже генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что продление "зерновой сделки" - хорошая новость для всего мира.
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