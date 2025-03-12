Снова перезагрузка? Как Путин ищет подход к Трампу и что происходит между Россией и США

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Три года путинская пропаганда рассказывала о войне Запада – главным образом, в лице США – с Россией руками украинцев. С приходом Дональда Трампа в Белый дом риторика россиян резко изменилась. После чего их снова посадили за один стол с большими игроками, а Путин получил шанс выйти из изоляции западного мира.

С начала каденции президента США Дональда Трампа украино-американские отношения переживают не лучшие времена. Команда нового лидера Америки сразу продемонстрировала пресловутый "транзакционный подход", по принципу "мы мне, я – тебе", а вопросы "справедливости", "защиты демократических ценностей" и тому подобное интересуют ее гораздо меньше. По крайней мере, для нынешнего президента Штатов статус Украины как жертвы беспрецедентной по масштабу и неспровоцированной внешней агрессии точно не является "козырем" Киева.

Украинские дипломаты совсем недавно перетерпели кризис после неудачной встречи в Овальном кабинете, и, судя по итогам переговоров 11 марта, только стали нащупывать подход к нынешнему Вашингтону. При этом, двусторонний российско-американский трек проходит довольно успешно. Трамп мало говорит о России публично, еще меньше ее критикует. Создается впечатление, что Кремль нашел общий язык с Белым домом и ему явно есть что предложить.

Перезагрузка отношений с РФ

"Есть и более широкая стратегия в подходе Трампа к этой войне – в осознании того, что США нужно перезагрузить отношения с Россией. Контакты как с союзниками, так и с противниками важны в дипломатии".

Эти слова спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога как нельзя лучше отражают то, что происходит сегодня между РФ и Штатами. Еще до инаугурации Дональд Трамп удивлял своими заявлениями о том, что "украинскую проблему" нужно решать с Россией, а Москва вторглась из-за желания Украины вступить в НАТО.

За полтора месяца на посту Трамп почти каждый день делает разнообразные заявления об Украине и отыскать в них какую-то логику получается не всегда. Сначала он называет президента Владимира Зеленского диктатором, а потом "удивляется", что вообще произносил это слово. Он говорит, что переговорный процесс с Украиной идет хорошо, затем обвиняет Киев том, что тот сам виноват во вторжении. Сумма помощи, которую Америка оказала Украине за три года войны "росла" из раза в раз – от 100 до 350 млрд долларов, которые украинцы обязательно должны отдать до последнего цента. Еще хуже стало после скандальной встречи Зеленского и Трампа в Овальном кабинете 28 февраля.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (фото: Getty Images)

При этом, если рассматривать риторику Трампа в отношении России и Владимира Путина, здесь его позиция гораздо мягче, но тоже не лишенная своих противоречий. Еще месяц назад Трамп заявлял, что Украина готова к миру, а Путин разрушает Россию. Параллельно с этим американский президент сказал, что Москва хочет мира – эти "сигналы" Трамп, по его же словам, периодически получает от Москвы. То он угрожает Москве санкциями, то западные издания пишут о том, что в Белом доме думают их смягчать.

Путин же почти не подвергается критике со стороны своего американского коллеги, в отличие от Зеленского. Даже когда Трампу задали прямой вопрос о том, как можно утверждать, что Россия хочет мира, если Путин бомбит Киев, президент США пожал плечами и заявил, что на его (Путина, - ред.) месте "любой поступил бы так же". Но едва ли на критичность и противоречивость заявлений Трампа стоит обращать такое внимание и активно рефлексировать на каждое из них, говорит российский оппозиционный политолог Иван Преображенский.

"Понятно, что его заявления – это вот такой каскад взаимных противоречий, ровно для того, чтобы заставить партнеров по переговорам вообще как-то отреагировать. То есть он сам ничего не делает, он только заявляет. А вот партнеры что-то делают, и тогда он начинает как-то на это уже реагировать. То есть он заставляет всех, с кем он имеет дело, на абсолютно пустые слова и словесный шантаж реагировать действиями", – говорит Преображений в комментарии РБК-Украина.

В то же время, тот факт, что Трамп активно критикует Украину и гораздо меньше – Россию, говорит о том, что переговоры, которые американская сторона проводит с российской стороной, имеют определенный успех. И их цель – это то, о чем говорит Кит Келлог – перезагрузить отношения между США и Россией, или, по крайней мере, найти точки соприкосновения.

Переговорный трек

С 20 января между представителями США и России состоялись как минимум две встречи для "установления двусторонних отношений". Первая прошла 18 февраля в Эр-Рияде, вторая – 27 февраля в Стамбуле, за день до приезда Зеленского в Вашингтон. Незадолго до этого, 12 февраля, Трамп сообщил, что говорил с Путиным по телефону. Они якобы обсуждали пути мирного урегулирования войны и возобновление отношений между странами. Через 3 дня – 15 февраля по телефону пообщались уже госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Официально особых подробностей о том, что обсуждается на этих встречах и в телефонных разговорах, конечно же, нет. Так же как и уверенности, говорят ли там прямо об Украине. Однако эксперты считают, что на самом деле война в Украине на этих российско-американских "двусторонках" если и упоминается, то косвенно. Больший же акцент пока делают на том, что касается дипломатических отношений и их восстановления, говорит политолог-американист Владислав Фарапонов.

Переговоры между РФ и США (фото: Getty Images)

"Я по интервью Рубио понял, что они о мире с РФ так и не говорили. То есть даже за два раунда переговоров они о мире не говорили. Такое впечатление, что они реально говорили о посольствах и так далее. Он тогда сказал – мы не узнаем позицию России, если не попробуем. То есть выходит, что к тому времени они так и не попробовали", – отмечает эксперт в комментарии РБК-Украина.

Если взглянуть на то, что Трамп публично говорит о России, здесь тоже нельзя найти какой-то конкретики, о которой, возможно, уже сумели договориться на встречах. Риторика о том, что "Москва хочет мира" так или иначе сохраняется, но каких-то подробностей о том, что это за мир, в пределах чего он будет и готов ли Путин отдать команду о прекращении огня, нет. При этом, от Зеленского Трамп требует конкретных заявлений.

Причина, почему так происходит, возможно, кроется в том, что россияне идут на встречу с американцами с уже сформулированными и согласованными предложениями. И разрешение на то, о чем договариваться, дает лично Путин – эту задачу он замкнул исключительно на себя. Когда сам предмет согласован, россиянам остается только урегулировать детали, а это сделать уже гораздо легче. Кроме того, речь не идет о каких-то широких и тяжелых вопросах. Обсуждается пока только то, о чем легко договориться.

"Поэтому не может пока произойти плохих переговоров. Если что-то недоговорено, встречи не будет, потому что зачем американцам ехать на встречу с людьми, которые ничего не решают, зная, что Владимир Путин не дал добро. Получается красивая картинка. И не факт, что Трамп на 100% понимает, почему так происходит. Не факт, что он осознает, что все так гладко с Россией, потому что ничего серьезного, так же как и с его стороны, не предпринимается. Решаются пока технические вопросы", – говорит Преображенский.

Предмет предварительных переговоров может быть довольно разным, но здесь очень показательно присутствие на встречах Кирилла Дмитриева – российского инвестора и главы Фонда прямых инвестиций. Он говорит с американцами на одном с Трампом языке – на языке бизнес-сделок.

Одна из встреч Трампа и Путина во время прошлой каденции американского президента (фото: Getty Images)

Например, одна из обсуждаемых идей, которую якобы высказал Дмитриев на встрече с представителями США, касается замороженных активов РФ. В публичном пространстве Россия как обычно бросается угрозами в сторону Европы, которая пытается найти способ, как отдать эти деньги на восстановление Украины. Но на внутренних треках может обсуждаться идея о том, чтобы отдать две трети этих средств Украине, а одну треть – России для восстановления оккупированных ею же территорий.

Этот рациональный с точки зрения американцев подход может быть трактован Вашингтоном как те самые "уступки", на которые готова пойти Москва. А значит она более адекватная и практичная, чем тот же Киев, который требует что-то размытое и глобальное, вроде гарантий безопасности.

Одно из предложений, которые россияне могут сделать США, касается работы американского бизнеса на территории России. Он все еще есть в российских города, по нынешнему законодательству РФ продать и вывести активы американцы уже не смогут, поэтому Москва предлагает им некие особые условия для ведения бизнеса в России.

И, наконец, договор о редкоземельных металлах. Вашингтон предложил Киеву откровенно кабальные условия, на подписание договора США дали Зеленскому едва ли не час. Пока шло время, в Киеве думали о контраргументах, Зеленский давал пресс-конференции о том, что долгов в договоре быть не должно, Путин неожиданно выступил со своим предложением.

"Мы могли бы вместе с американскими компаниями подумать о совместной работе по этому направлению. Например, в Красноярском крае еще в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по выпуску алюминия", – заявил российский диктатор.

В этот же период Зеленский приезжает в Вашингтон и, говоря о соглашении по редкоземельным металлам, делает акцент на гарантиях безопасности для Украины.

В глазах украинцев это требование не просто справедливо – оно закономерно, если вспомнить хотя бы тот же Будапештский меморандум и обещание США защищать суверенитет Украины. Более того, Зеленский говорит от имени страны, на которую напали, а значит гарантии безопасности от союзника – нормальная и рациональная просьба. Но не в логике, которой руководствуется Трамп.

Сделка, которую он предложил Украине, выглядит похожей на ту, которую он в свое время заключил с Сирией. Там были нефтяные месторождения, которые взяли под свой контроль войска США. И когда ЧВК "Вагнер" решили захватить эти места, американцы их "зачистили". Хотя формально их там даже не было.

По логике Трампа, он и не должен прописывать гарантии безопасности, он их якобы и так гарантирует, если речь идет о его деньгах и инвестициях. Это трудно назвать юридически верной сделкой, но американский президент и не собирался вступать в долгий переговорный процесс, обсуждая все тонкости и детали. Он, по сути, предлагал "ударить по рукам".

Трамп и Зеленский (фото: president.gov.ua)

"Это то, что называют "по понятиям". (...) А что гарантирует долгосрочность отношений? А гарантировать долгосрочность отношений могли бы только горноперерабатывающие компании, американские заводы, которые на территории Украины находились. Так что в его мире, в его логике, Трамп как раз имеет в виду долгосрочное сотрудничество, а в ответ на это получает "давайте мы с вами договор подпишем", – отмечает Преображенский.

Поэтому Трамп заявляет, что понимает Путина, потому что россияне на встречах с его делегатами разговаривают на понятном ему языке. В то время Украина использует язык морали, а это не просто бесполезно. Часто это даже вредно, поскольку вызывает у Вашингтона раздражение – вместо предложения о выгоде он получает "давление на жалость".

Во всем этом процессе Россия откровенно играет на контрасте. Более того, когда есть видимость гладкости переговорного процесса, даже если речь идет пока о "переговорах о переговорах", россиянам становится проще манипулировать с требованиями относительно Украины.

Сначала они создают впечатление о том, что Россия способна договариваться, ведь пока в этом процессе все гладко. Потом параллельно и мягко говорят о своих требованиях. В глазах американцев это опять же выглядит рационально и, как бы это странно не звучало, справедливо. Но рано или поздно переговоры придут к своему главному вопросу – перемирию. И здесь Америку могут ожидать сюрпризы.

Два российских триггера

Пока у США, судя по всему, нет глобальных проблем Россией, и они использует эту очередную "оттепель" как могут. В короткой перспективе – попросить Путина выступить "медиатором" в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, а в длительной – настроить Москву против Пекина.

"Конечно, Америке выгодно рассорить Россию и Китай, Россию и Иран. На нынешнем этапе любому американскому президенту действительно выгодно, чтобы Россия меньше сотрудничала с Китаем, с Ираном и чтобы их сотрудничество близко не подходило к формированию какого-то военного альянса. С Китаем сложнее, а по Ирану можно об этом говорить. Поэтому они и пытаются использовать Путина и Россию как можно быстрее и в больших ролях", – отмечает Фарапонов.

Фактически переговоры еще не стартовали, а Россия уже получает определенные выгоды, к некоторым из которых даже не прикладывает особых усилий. Например, отказ Америки поставлять Украине оружие или делиться разведывательной информацией. Путин приблизительно понимает, чего может сейчас хотеть Америка и не спешит вступать в сам переговорный процесс лично, в отличие от Зеленского. Он ждет и "тянет" с Вашингтона то, что ему выгодно, соглашаясь на то, что выгодно американцам.

Стив Виткофф, Марко Рубио и Майкл Уолтц на переговорах с РФ (фото: Getty Images)

Самим же американцам пока легче давить на Украину – им это кажется более легким вариантом завершить войну, чем долго и скрупулезно искать рычаги давления на Москву, отмечает исполнительный директор американской некоммерческой организации Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн.

"Трамп любит использовать силу Америки, чтобы давить на меньшие страны. А потом позиционировать все таким образом, что он вроде бы смог быстро достичь отдельного результата, и он вот такой замечательный переговорщик. Успешная политика в отношении России требует гораздо больше времени и энергии, чем Трамп готов инвестировать. Поэтому вместо этого они фокусируются на Украине. Но я думаю, что США уже скоро поймут, что попытка быстро урегулировать войну в Украине будет иметь совсем другой эффект, чем попытка разжигать торговую войну с нашими соседями", – говорит Эпштейн в комментарии РБК-Украина.

Пока Россия и США налаживают дипломатические отношения, Европа говорит о мирном плане. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер предлагают конкретные пункты осуществить уже сейчас – объявить перемирие в воздухе, на море и в энергетике, а Киев поддерживает эти предложения. Поскольку Трампу действительно важно завершить войну быстро, объявить себя миротворцем и, возможно, даже получить за это Нобелевскую премию мира, настанет день, когда он и его команда поставят перед россиянами конкретные условия. Первое – встреча Путина и Трампа, и второе – самое главное – прекращение огня.

Российские экономисты говорят о тяжелом положении и активном проседании экономики, которая долгое время была зациклена вокруг военного производства. Российские войска хотя и достигают тактических побед на фронте, в стратегической перспективе не могут и еще долго не смогут захватить украинские города, которые записали себе в конституцию. В Кремле диктатору РФ периодически говорят о том, что рационально было бы начать с США прямые переговоры о каком-то мирном процессе, но, судя по всему, не получают внятного ответа.

Возможно, причина в том, что у Путина этого ответа пока нет. Поскольку его решения далеко не всегда можно назвать адекватными и рациональными, есть вероятность, что в случае прямого вопроса о перемирии он скажет "нет". Более того, Путин явно не готов встречаться с Трампом на его территории или там, где Трампу будет удобно. Поэтому в его кругах появляются заявления о готовности Минска принять у себя "дорогих гостей". Путину должно быть комфортно и он совсем не хочет, чтобы его, как Зеленского, посадили перед Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом лицом к лицу.

Пока что российский президент пытается выиграть то, что может выиграть. Он может еще долго делать вид, что готов на уступки, предлагать какие-то вещи вроде обсуждения статуса Крыма через 50 лет, но прямо заходить в переговорный процесс не будет. И когда американцы это поймут, есть вероятность, что все их усилия по давлению и всеобъемлющей критике обрушатся на Москву. "Главная надежда и главная страховка от Путина – это Путин. Да. Опять. Его неадекватность – это главная надежда", – добавил Преображенский.

Украина же, судя по всему, пытается налаживать переговорный процесс с американцами. В то же время Европа, похоже, наконец, осознала, что на ее континенте происходит война и, какие бы заявления не звучали в их сторону, со Штатами надо сотрудничать. Учитывая, что в европейских странах, особенно западных, есть талантливые переговорщики – хотя бы тот же Макрон, стоит рассчитывать на то, рано или поздно Европа сделает Америке предложение, от которого она не сможет отказаться. И задача Украины сегодня состоит в том, чтобы это предложение включало в себя и ее интересы.