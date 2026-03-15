Опять переводим часы: почему Украина так и не смогла отменить "часовые качели"

В Украине в очередной раз готовятся к переходу на летнее время. Традиционно в последнее воскресенье марта стрелки часов переведут на один час вперед, несмотря на многолетние дискуссии об отмене этой практики.
РБК-Украина рассказывает, почему переход на летнее время до сих пор не отменили.
Переход на летнее время состоится в ночь с 28 на 29 марта. В 03:00 стрелки часов необходимо перевести на один час вперед.
Современные смартфоны и компьютеры сделают это автоматически. Однако стоит помнить, что механические устройства придется настраивать вручную.
Вопрос об отказе от сезонного перевода времени в Украине обсуждается уже более 10 лет. Последний раз шанс остановить "часовые качели" был в июле 2024 года, когда Верховная Рада приняла законопроект №4201.
Документ предусматривал фиксацию в Украине единого "киевского" времени (UTC+2) на постоянной основе. Однако закон до сих пор не вступил в силу по ряду причин.
Так, несмотря на принятие парламентом, президент Украины Владимир Зеленский так и не подписал документ. Причина была в том, что истек срок ветирования документа, а поскольку автором документа был председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, во избежание конфликта законопроект "подвесили в воздухе".
Другая причина - чисто экономическая. В случае отказа от летнего времени солнце летом на востоке Украины будет восходить в 03:00 утра, а заходить слишком рано, что заставит промышленность и население включать свет раньше.
А фиксация "зимнего" времени приведет к значительным убыткам для бизнеса и увеличению потребления электроэнергии в вечерние часы. Что также плохо скажется на экономике в целом.
Наконец, еще один важный момент - Украина стремится согласовать свой временной режим со странами Европейского Союза. В ЕС дискуссия об отмене перевода стрелок также продолжается, но окончательного общего решения еще не принято. Поэтому большинство европейских стран так же "передвигает" время.
