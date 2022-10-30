ua ru
Вс, 30 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Снова пугают? В России похвастались испытаниями "новейшего" крейсера

Новина українською →
Россия, Воскресенье 30 октября 2022 13:41
Снова пугают? В России похвастались испытаниями "новейшего" крейсера Фото: крейсер "Генералиссимус Суворов" прошел испытания в РФ 30 октября (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В России заявили об испытаниях новейшего атомного ракетного подводного крейсера "Генералиссимус Суворов". Он, как уверяют в Минобороны РФ, имеет стратегическое назначение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

"Проходит испытания новейший атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов", построенный на предприятии "Севмаш" в городе Северодвинске",- говорится в сообщении.

Кроме того, по данным российского ведомства якобы завершила государственные испытания и дизель-электрическая подводная лодка "Уфа", предназначенная для пополнения подводных сил Тихоокеанского флота.

"В следующем месяце она войдет в состав ВМФ России", - уверяют в Минобороны РФ.

Что известно о крейсере "Генералиссимус Суворов"

Это российская атомная подводная лодка (крейсер) стратегического назначения 4-го поколения. Шестой корабль проекта 955А "Борей-А" и третий, строящийся по модернизированному проекту. Закладка ракетоносца состоялась 26 декабря 2014 года. Основной корпус корабля сформирован к концу 2015 года.

25 декабря 2021 года корабль выведен из эллинга и 11 января 2022 года спущен на воду, готовится к швартовным испытаниям. 20 июля 2022 года подлодка приступила к заводским ходовым испытаниям. Сдача в состав Тихоокеанского флота намечена до июля 2023 года.

Передача флоту изначально планировалась в 2022 году.

Как сообщалось, Россия провела тренировочные пуски баллистических ракет с ядерными боеголовками. Удары в рамках учений наносили по полигону "Кура" на Камчатке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Министерство обороны РФ Война в Украине
NEWS
Самолет, полсотни ББМ и почти тысяча оккупантов: Генштаб назвал потери РФ
Самолет, полсотни ББМ и почти тысяча оккупантов: Генштаб назвал потери РФ
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год