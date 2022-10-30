Снова пугают? В России похвастались испытаниями "новейшего" крейсера
В России заявили об испытаниях новейшего атомного ракетного подводного крейсера "Генералиссимус Суворов". Он, как уверяют в Минобороны РФ, имеет стратегическое назначение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.
"Проходит испытания новейший атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов", построенный на предприятии "Севмаш" в городе Северодвинске",- говорится в сообщении.
Кроме того, по данным российского ведомства якобы завершила государственные испытания и дизель-электрическая подводная лодка "Уфа", предназначенная для пополнения подводных сил Тихоокеанского флота.
"В следующем месяце она войдет в состав ВМФ России", - уверяют в Минобороны РФ.
Что известно о крейсере "Генералиссимус Суворов"
Это российская атомная подводная лодка (крейсер) стратегического назначения 4-го поколения. Шестой корабль проекта 955А "Борей-А" и третий, строящийся по модернизированному проекту. Закладка ракетоносца состоялась 26 декабря 2014 года. Основной корпус корабля сформирован к концу 2015 года.
25 декабря 2021 года корабль выведен из эллинга и 11 января 2022 года спущен на воду, готовится к швартовным испытаниям. 20 июля 2022 года подлодка приступила к заводским ходовым испытаниям. Сдача в состав Тихоокеанского флота намечена до июля 2023 года.
Передача флоту изначально планировалась в 2022 году.
Как сообщалось, Россия провела тренировочные пуски баллистических ракет с ядерными боеголовками. Удары в рамках учений наносили по полигону "Кура" на Камчатке.
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