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В российском Белгороде слышали взрывы, власти говорят о работе ПВО

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Белгородская область, РФ, Четверг 08 июня 2023 07:42
В российском Белгороде слышали взрывы, власти говорят о работе ПВО Фото: в Белгородской области РФ сообщают о взрывах и работе ПВО (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Белгороде (РФ) прозвучали звуки взрывов утром в среду, 8 июня. Местные власти объясняют их работой противовоздушной обороны. Предварительно, в районе зафиксирован обрыв ЛЭП

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram и местные паблики.

Взрывы в Белгороде, по данным российских соцсетей, звучали в ночное время, а также утром.

По словам губернатора региона, над городом сработала система ПВО ВС РФ "по 2 воздушным целям".

"Последствия на земле уточняют оперативные службы", - написал чиновник.

В пабликах выложили видео, на которых в небе видны облака дыма, а также на роликах слышны взрывы.

Кроме того, в сетях пишут про обрыв ЛЭП под Белгородом, а также о выбитых стеклах в окнах в некоторых домах.

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Российская Федерация вибухи Белгородская область ПВО
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