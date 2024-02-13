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Снова за бортом. Россия и Беларусь получили продолжение бана в международном хоккее

Цюрих, Вторник 13 февраля 2024 14:11
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Снова за бортом. Россия и Беларусь получили продолжение бана в международном хоккее Фото: Россияне и белорусы могут играть в хоккей разве что между собой (facebook.com/hockey.by)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) продлила отстранение белорусских и российских команд от соревнований под своей эгидой на новый срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ИИХФ.

Россия и Беларусь отстранены минимум до конца сезона 2024/25. Обе сборные пропустят чемпионат мира этого года.

Белорусская национальная команда также потеряла место в финале квалификации к Олимпийским играм 2026 года. "Зубры" попали в группу D, где должны были побороться за одну путевку на зимнюю Олимпиаду со сборными Словакии, Казахстана и Украины. Теперь белорусов заменит другая команда. Скорее всего, ею станет Венгрия.

Российские и белорусские команды были дисквалифицированы из всех международных турниров сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину. С того времени ИИХФ во второй раз пролонгировала дисквалификации страны-агрессора и ее союзника. Решение по сезону 2025/26 и участию сборной России в Олимпиаде-2026 будет принято не позднее мая 2025-го.

Ранее сборная Украины завоевала место в финальном этапе отбора к зимним Играм в Милане. "Сине-желтые" стали победителями соревнований в польском Сосновце. Там подопечные Дмитрия Христича одолели корейцев, поляков и эстонцев.

К слову, ранее сборная Украины обыграла Эстонию в третьем туре отборочного мини-турнира.

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