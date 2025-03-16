Скидка 50% на штраф от ТЦК: кого это касается и как будет работать

Верховная Рада Украины в целом приняла законопроект № 12093, которым предусмотрено внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях касательно добровольной уплаты штрафа.

Так, в частности, военнообязанные смогут оплатить штраф за нарушение воинского учета со скидкой 50% в приложении Резерв+.

В свою очередь, как пояснил глава Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, один из ключевых моментов заключается в том, что от административной ответственности освобождаются люди, которые добровольно поступили на военную службу.

Как это будет происходить:

в Резерв+ подается заявление о признании нарушения,

в Резерв+ приходит постановление о нарушении,

оплачивается штраф по реквизитам в приложении, оплата подтверждается и постановление считается выполненным.

Важно. Сервис будет иметь определенные правила. А именно с момента подачи заявления о нарушении в Резерв+ и вынесения постановления человек будет иметь 20 дней, чтобы оплатить штраф со скидкой в 50%. Если этого не сделать, то придется оплатить полную сумму штрафа.

Отметим, что неуточнение персональных данных в указанный срок без уважительных причин является административным правонарушением, за которое предусмотрено административное взыскание - штраф в размере от 17 000 грн до 25 500 грн. Например, вместо 17 000 гривен нужно будет заплатить только 8500 гривен.

Как отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, эта опция в Резерв+ будет добровольной.

Альтернативный путь с походом в ТЦК и написанием заявления о нарушении также остается.

Напомним, что 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Он обязывает всех военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет обновить свои военно-учетные данные.

Впрочем, по подсчетам народных депутатов, в течение 2024 года более 6 млн военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные через ТЦК, ЦНАП или Резерв+ в течение 60 дней со дня вступления в силу закона.