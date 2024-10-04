ua en ru
Пт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Что будет с курсом доллара: Пышный рассказал, чего ожидать от НБУ

Украина, Пятница 04 октября 2024 08:58
UA EN RU
Что будет с курсом доллара: Пышный рассказал, чего ожидать от НБУ Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины продолжит политику "управляемой гибкости" и будет избегать резких изменений курса гривны по отношению к доллару. Возвращаться к плавающему курсу пока рано.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.

"Кардинальных изменений в нашей валютно-курсовой политике ожидать не стоит. Мы остаемся в режиме управляемой гибкости курса. По нашему мнению, этот режим является оптимальным, учитывая перманентный структурный дефицит валюты. Хотя мы всегда отмечаем, что управляемая гибкость курса - это промежуточный формат , о переходе к полноценному плаванию курса говорить точно рано", - нависал он.

По его словам, валютно-курсовая политика НБУ и дальше будет направляться на сохранение устойчивой и контролируемой ситуации на валютном рынке. Это важно для выполнения ключевой задачи НБУ сохранения инфляции на умеренном уровне в этом году и возвращения ее к цели в 5% в ближайшие годы.

"Для этого НБУ будет сохранять активное присутствие на рынке: компенсировать структурный дефицит иностранной валюты и обезопасить курсовую динамику от резких движений. Это будет способствовать умеренным колебаниям гривны в обе стороны (и в сторону ослабления, и в сторону укрепления) как на относительно коротких, так и на более продолжительных временных промежутках в зависимости от изменения рыночных условий", - сообщил Пышный.

Глава НБУ также сообщил, что НБУ и дальше будет внимательно следить за состоянием рынка, чтобы избегать потрясений.

Курс доллара в Украине

НБУ с 3 октября 2023 г. перешел в режим управляемой гибкости. Официальный обменный курс по отношению к доллару США определяется на основе серии сделок на межбанковском валютном рынке.

Международный валютный фонд считает, что официальный курс гривни к доллару, устанавливаемый НБУ, де-факто фиксированный, несмотря на то, что де-юре валютный курс является плавающим.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Национальный банк Украины
NEWS
Оккупанты запустили по Украине почти 20 дронов. Как отработала ПВО
Оккупанты запустили по Украине почти 20 дронов. Как отработала ПВО
DAILY
"Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России
Юлия Акимова, Виталий Носач "Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России