Снижение доллара и обвал евро: обменники выставили новые курсы валют
Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта подешевела на 50 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 13 мая средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,70 гривен, курс евро упал на 50 копеек до 46,75 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 46,00 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,45-41,50 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 6 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро упал почти на 60 копеек.
Официальный курс на 13 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5387 гривен за 1 доллар (-0,0083 грн).
Официальный курс евро составит 46,1578 гривен за 1 евро (-0,5950 грн).
Курс евро-доллар
Курс евро в Украине зависит от колебаний пары евро-доллар на международном рынке.
Вашингтон и Пекин 12 мая объявили о соглашении о снижении огромных пошлин, которые они ввели друг против друга сроком на 90 дней, что вызвало оживление на рынках и резкому росту доллара.
Курс евро упал к доллару до уровня 1,1114.
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